Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản

Hữu Thành
TPO - Camera an ninh ghi lại, kẻ trộm bịt kín mặt, đột nhập từ phía trần nhà rồi nhảy xuống cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản.

Ngày 7/10, Công an xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 2/10, anh H.V.H (34 tuổi, trú xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) chủ cửa hàng "H.H Store" (địa chỉ tại khối 1, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện cửa hàng của mình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng đột nhập, nhảy từ hướng trần nhà xuống để trộm cắp tài sản trong cửa hàng điện thoại﻿ ở Khe Sanh. Ảnh: CA

Theo camera an ninh ghi lại, kẻ trộm bịt kín mặt, đột nhập từ phía trần nhà rồi nhảy xuống cửa hàng và sau đó lấy nhiều tài sản bỏ vào túi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Khe Sanh đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành bảo vệ, thu thập dấu vết và tổ chức truy xét đối tượng.

Đối tượng Đ.D.T. đột nhập vào cửa hàng điện thoại trộm tài sản.

Đến ngày 6/10, Công an xã Khe Sanh đã xác định và bắt giữ đối tượng Đ.D.T (19 tuổi, ở khối 3A, xã Khe Sanh) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an đã thu hồi số tài sản của cửa hàng bị trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Thành
