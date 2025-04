Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng bỏ học, mỗi ngày đi 100km để trộm cắp tài sản trong ô tô

TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Lời khai máu lạnh của Bùi Đình Khánh; Bắt Giám đốc công ty lâm nghiệp liên quan vụ gần 1.000 ha rừng bị chặt phá; Bắt cửa hàng trưởng cửa hàng vàng SJC ở Đà Nẵng...

Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn (trụ sở chính tại thôn Tân Thành, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) có dấu hiệu vi phạm trong quản lý rừng. Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được Nhà nước giao quản lý, sử dụng hơn 1.800 ha đất lâm nghiệp. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn kiêm Giám đốc, cùng Kế toán trưởng và Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi, tỉnh Quảng Nam) có thường trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Theo thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, bà Hiền bị bắt tạm giam để điều tra với cáo buộc có hành vi lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản nhà nước số tiền lớn. Bà Hiền là cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương (TP Đà Nẵng), thuộc Chi nhánh SJC miền Trung.

Sáng 19/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt đầu lấy lời khai đối tượng Bùi Đình Khánh, tại đây, với những tội ác của mình, vẻ mặt Khánh vẫn nhởn nhơ và không hề có ý hối cải hay nhận ra những sai lầm mà mình đã gây ra. Khi điều tra viên hỏi, Khánh bình tĩnh khai nhận toàn bộ quá trình từ khi mang chiếc balo màu đỏ chứa đầy ma túy để giao cho Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, ở TP Hạ Long) ở chân dốc Cái Lân gần khu vực chung cư Dragon Castel (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long). Tại đây đối tượng đã bị bắt quả tang nhưng đã nhanh chóng thoát thân...

Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 18/4 đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1979, trú tại Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do thiếu vốn kinh doanh nên Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị T. (SN 1978, trú tại Hà Nội) bằng hình thức góp vốn đầu tư. Bị cáo cũng dựng ra nhân vật là chị Hường – một “đại gia phố cổ” (thực chất là người quen của Cường đang làm môi giới bất động sản) để tăng độ tin tưởng cho chị T. rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Công ty công nghệ trên phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) ký hợp đồng lao động với Nguyễn Hữu Tính (SN 1998, trú tại Hà Nội) thời gian 24 tháng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tính nảy sinh ý định sau khi kiểm kê tài sản xong sẽ lấy máy tính xách tay mang đi cầm cố. Để tránh bị phát hiện, Tính sẽ cho các màn hình máy tính hỏng khác (đã được bó lại để cân nặng tương xứng) nhét vào trong vỏ hộp rồi để lại vị trí cũ để khi kiểm tra bên ngoài nhấc vỏ hộp lên sẽ vẫn thấy nặng và không phát hiện được. Cơ quan chức năng xác định, 11 máy tính Tính lấy trị giá gần 270 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đường dây này do một số đối tượng ngoại tỉnh cấu kết với đối tượng trên địa bàn hoạt động sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất nhằm tăng sản lượng, thu lợi nhuận cao hơn bình thường. Tang vật thu giữ gồm gần 2.000 lu chứa giá đỗ các loại, có tổng khối lượng khoảng 25 tấn; 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” có tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để sản xuất giá đỗ.

Công an Đắk Lắk bắt giữ cả 5 đối tượng (15-17 tuổi) đều đã bỏ học, sống lang thang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài và chơi game, cả nhóm đã bàn bạc vào ban đêm sẽ dùng xe máy chạy từ thị xã Buôn Hồ lên TP Buôn Ma Thuột, cách khoảng 50km để tìm tài sản sơ hở của người dân để trộm cắp. Cụ thể, khi phát hiện ô tô không khóa cửa, cả nhóm đã đột nhập vào trong lục lấy cắp tài sản. Nhằm tránh sự phát hiện các đối tượng mang khẩu trang, trùm kín đầu và chạy xe về lại thị xã Buôn Hồ ngay trong đêm tìm cách tiêu thụ tài sản.