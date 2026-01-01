Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệu tập nhóm người mang tuýp sắt lên dọa tài xế, nhân viên xe buýt

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mâu thuẫn trong quá trình nhận gửi hàng, một nhóm đối tượng mang theo gậy sắt lao thẳng lên xe buýt đe dọa tài xế và nhân viên bán vé. Sau vụ việc, Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Chiều 31/12, lãnh đạo xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, công an xã đã triệu tập 2 đối tượng liên quan đến đoạn video mang theo hung khí lên xe buýt đe dọa tài xế và phụ xe xảy ra trên địa bàn xã này.

anh-chup-man-hinh-2025-12-31-luc-174143.png
Nhóm đối tượng mang theo ống tuýp sắt lên đe dọa tài xế và nhân viên bán xe buýt khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, trước đó trên mạng xã hội facebook chia sẻ đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người mang ống tuýp sắt lên xe buýt đe dọa đánh tài xế và nhân viên bán vé.

Qua tìm hiểu được viết, sự việc xảy ra trên xe buýt của nhà xe S.C. chạy tuyến Quỳnh Lưu và thành phố Vinh (cũ) vào trưa 29/12. Khi bị dọa đánh, tài xế xe buýt liên tục nhắc nhở nhóm người: “trên xe có camera đó, các anh đừng làm vậy”. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn tiếp tục đe dọa tài xế và nhân viên bán vé.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an xã Quỳnh Lưu đã vào cuộc xác minh làm rõ, triệu tập những người liên quan lên để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo xã Quỳnh Lưu cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình gửi nhận hàng giữa nhóm người trên và nhân viên xe buýt.

“Mâu thuẫn trong quá trình nhận, gửi hàng nên nhóm người này mang theo hung khí chặn và đe dọa tài xế, nhân viên xe buýt. Hiện công an xã đang tham vấn ý kiến, đánh giá lại sự việc để có hướng xử lý những người liên quan”, lãnh đạo xã Quỳnh Lưu nói và cho biết, bước đầu xác định có 2 người liên quan vụ việc.

Ngọc Tú
#Nghệ An #clip #tài xế #xe buýt #đánh người #đối tượng #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục