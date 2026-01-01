Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Một người bị chém tử vong vì chửi bới trong lúc ăn cơm

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam thanh niên dùng dao chém người khác tử vong vì bị chửi bới, đấm vào mặt trong lúc ăn cơm.

tue-6401.jpg
Đối tượng Tuệ.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 29/12, tại nhà ăn của Công ty thiết bị và Môi trường Việt Nam (địa chỉ thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa) xảy ra xô xát giữa L.V.N (SN 1993, trú tại thành phố Huế) và L.Đ.S (SN 1988, trú tại tỉnh Hà Tĩnh).

Sau đó, L.Đ.S ra khu vực bàn ăn Nguyễn Đắc Tuệ (SN 2002, trú tại thành phố Huế) đang ngồi và chửi bới, đấm vào mặt Tuệ. Do bức xúc, Tuệ cầm dao chém vào má của S dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 0h15 ngày 30/12, Công an xã Phú Nghĩa đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đắc Tuệ trên đường ra bến xe bỏ trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
#Bạo lực trong ăn uống #Xung đột tại nơi làm việc #Vụ án chém tử vong #Xử lý tội phạm bạo lực #Vai trò của công an trong giữ gìn trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục