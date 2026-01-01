Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đánh sập đường dây cá độ Bong88, giao dịch gần trăm tỷ đồng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây cá cược bóng đá trái phép thông qua trang mạng bong88.com.

7b38d2defaf575ab2ce49.jpg
0cb9a75f8f74002a59652.jpg
Các đối tượng liên quan vụ án bị công an bắt giam, khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên Internet với quy mô lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1972, ngụ TP.HCM).

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hữu Tiến đã nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp độ “Super Master” từ một đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp “Master”, “Agent” và “Member” để giao cho các đại lý và con bạc cấp dưới trực tiếp tham gia cá cược trên trang bong88.com.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng tự điều chỉnh mức chênh lệch “đô”, hưởng hoa hồng và thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

2576371921468605580.jpg
Nguyễn Hữu Tiến tại cơ quan công an.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng trinh sát đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị liên quan, xác định nhiều trận cá cược có số tiền tham gia từ hơn 5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ giữa tháng 11/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho nhiều đối tượng tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 80 tỷ đồng. Trong số 24 đối tượng bị khởi tố, nhiều người vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 24 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc”“Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đối với một số bị can có tình tiết nhân thân đặc biệt, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra; truy xét các đối tượng có liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc tài khoản cấp trên và dòng tiền giao dịch để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#bóng đá #cá độ #Bong88 #TP.HCM #đánh bạc #đường dây #truy tố #tội phạm #nguyễn Hữu Tiến #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục