Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

TPO - Với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", bị cáo Nguyễn Văn Đài bị tòa phạt 17 năm tù.

Ngày 31/12, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) mức án 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tổng hợp hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST là 12 năm 6 tháng 8 ngày tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt quản chế bị cáo Nguyễn Văn Đài với thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Trước khi xét xử, cơ quan chức năng đã kêu gọi bị cáo Nguyễn Văn Đài ra đầu thú. Đến nay, bị cáo Đài không ra đầu thú, Tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt. Để đảm bảo quyền được bào chữa theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Đài tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ ngày 21/7/2025 - 7/11/2025, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các bài viết, video clip do Nguyễn Văn Đài đăng tải trên mạng xã hội có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Các cơ quan tố tụng kết luận, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định, cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử trước pháp luật và xử lý nghiêm khắc là cần thiết, nhằm giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa chung.