Bắt giam hai lãnh đạo công ty bất động sản ở Đồng Nai

Hương Chi
TPO - Giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát bị khởi tố, bắt giam liên quan đến dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (tên thương mại Khu đô thị Ruby City) ở tỉnh Đồng Nai.

Chiều 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Kiên (SN 1986, ngụ TPHCM) - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát và Phạm Khắc Học (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) là Phó Giám đốc để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

dna.jpg
Trần Văn Kiên và Phạm Khắc Học

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên đã lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho các khách hàng ký Hợp đồng mua các nền đất trong Dự án Khu Dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City) tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi các khách hàng thanh toán, các đối tượng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, với số tiền chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng. Đến nay, công ty không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

dn-8347.jpg
Dự án khu dân cư nơi xảy ra vụ việc

Trước đó vào giữa tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước (cũ) đã khởi tố vụ án để điều tra và tới nay thì khởi tố, bắt giam hai bị can kể trên.

Hương Chi
