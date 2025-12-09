Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt tạm giam 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

1000029845.jpg
Đối tượng Thiên (bên trái).

Trước đó, vào chiều ngày 17/9, tại quán cà phê “Góc quán”, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán).

Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

1000029846.jpg
Nguyễn Văn Thiên.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
