Pháp luật

Phát hiện tàu chở 230.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc ở vùng biển phía Nam

Hữu Huy
TPO - Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng tàu BV-99889 TS cho biết trên tàu đang vận chuyển khoảng 230.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Clip: Phát hiện tàu chở 230.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc ở vùng biển phía Nam.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa áp giải tàu mang số hiệu BV-99889 TS chở khoảng 230.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng, TP.HCM) để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó vào sáng 26/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển phía Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tiến hành kiểm tra tàu cá BV-99889 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa vi phạm. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên do ông L.M.C. (sinh năm 1978, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Làm việc với lực lượng chức năng, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 230.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, ông C. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu nói trên.

Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời áp giải phương tiện về cảng Hải đội 301 để phục vụ công tác điều tra.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Hữu Huy
#tàu chở dầu #dầu DO #biển phía Nam #bắt giữ tàu #kiểm tra hàng hóa #hải quan #cảnh sát biển

