Xã hội

Google News

Phát hiện tàu cá ở vùng Nam biển Đông chở 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Hữu Huy
TPO - Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng tàu cá cho biết trên tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp.

Clip: Cảnh sát biển phát hiện tàu cá chở 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Nguồn: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Sáng 12/12, nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa phát hiện một tàu cá vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào tối 8/12, tại khu vực Nam biển Đông, cách bãi cạn Đông Sơn khoảng 12 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển phát hiện tàu cá mang số hiệu LA-99093-TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, thuyền trưởng là ông N.H.M. (52 tuổi, trú xã Long Điền, TP.HCM).


Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu, kiểm tra số dầu trên tàu cá. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ông N.H.M. khai nhận, tàu đang chở khoảng 100.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật và dẫn giải tàu cá trên về cảng Hải đội 301 tại phường Phước Thắng (TP.HCM) vào ngày 11/12 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Huy
