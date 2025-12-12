Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàn thành chi trả chế độ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế muộn nhất là ngày 31/12

Luân Dũng
TPO - Việc giải quyết chính sách, chế độ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2025.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 405 về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025 ngày 17/9/2025.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị, kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ và đảm bảo hoàn thành việc chi trả muộn nhất là ngày 31/12/2025.

Đến ngày 31/12 phải hoàn thành chi trả chế độ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 17/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/2025 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, Nghị quyết giải quyết chính sách, chế độ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội cấp tỉnh, huyện trước ngày 1/7/2025.

Các chính sách cụ thể bao gồm: được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng;

Cùng với đó, người làm việc ngoài biên chế còn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến 31/12/2025 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và ổn định tình hình tại địa phương.

