Hà Nội chi hơn 4.063 tỷ giải quyết chế độ chính sách cho 4.294 trường hợp

Sáng 11/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, về tổ chức bộ máy, thành phố đã nhanh chóng thành lập và ổn định tổ chức bộ máy của 126 xã, phường mới, bao gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 126/126 đảng bộ xã, phường đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động tổng số 5.258 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố về công tác tại 126 xã, phường; Quyết định về việc tạm giao chỉ tiêu Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2025 của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND xã, phường thuộc thành phố Hà Nội đối với 9.622 biên chế, trong đó 3.280 công chức cấp huyện điều động về cấp xã, 6.342 cán bộ, công chức cấp xã điều động về các xã.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Thành phố cũng giải quyết chế độ chính sách cho 4.294 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 4.063,6 tỷ đồng. Hà Nội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng “cầm tay, chỉ việc”.

Bên cạnh đó, có 100% xã, phường đã có trụ sở làm việc ổn định, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức, đồng thời hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số xã, phường nêu kiến nghị, đề xuất tập trung vào công tác cán bộ, trong đó có tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, kế toán, giáo dục, y tế...

Các địa phương cũng kiến nghị nghiên cứu mở các lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể và chính quyền theo hướng “cụ thể, cầm tay chỉ việc”; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng; hướng dẫn xử lý tài sản dôi dư (nhà, đất); tiếp tục ban hành các quy định về phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực kinh tế - xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong hơn 2 tháng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động, toàn bộ hệ thống chính trị thành phố đã rất cố gắng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục làm được các việc đột xuất, công việc lớn.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số khó khăn như: Chất lượng hoạt động không đồng đều giữa các xã, phường; tổ chức bộ máy chưa phù hợp, cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở địa phương quá tải công việc...

Ông Trần Sỹ Thanh đề nghị, cần thiết có đội ngũ tư vấn về tổ chức biên chế và bộ máy để bảo đảm phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới. Các sở, ngành phải thống kê, rà soát để biết được Hà Nội có tính phức tạp về công tác quản lý ở mức độ nào.

Ông Thanh cũng yêu cầu đẩy mạnh tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” để giải quyết ngay các vấn đề ở cơ sở. Cùng với chuyển đổi số, cần ứng dụng Chatbox về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; ban hành sổ tay nghiệp vụ bằng bản giấy, bản điện tử...

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị từ cơ sở đến thành phố đã vượt qua khó khăn ban đầu của mô hình mới để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Theo ông Phong, sau hơn 2 tháng vận hành, cơ bản nổi lên 2 nhóm vấn đề. Thứ nhất, là khó khăn về công tác cán bộ cả về số lượng, chất lượng. Thứ hai là hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số phục vụ cho việc điều hành, giải quyết công việc còn khó khăn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phong đề nghị các sở, ngành tiếp tục nắm tình hình trên cơ sở các kiến nghị từ thực tiễn các xã, phường, từ đó tập hợp nội dung kiến nghị với Trung ương để điều chỉnh, bổ sung; đặc biệt là rà soát kiến nghị và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với quy mô đô thị lớn như Hà Nội để đảm bảo điều kiện phát triển tốt hơn.