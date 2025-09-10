Chính quyền 2 cấp ở Lâm Đồng sau hơn 2 tháng thực hiện

TPO - Sau nhiều tháng vận hành chính quyền 2 cấp ở Lâm Đồng, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,15%, mức độ hài lòng của người dân luôn trên 95%.

Ngày 10/9, ông Trần Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau nhiều tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nổi bật là hàng loạt sáng kiến, mô hình cải cách hành chính, góp phần phục vụ người dân nhanh chóng, minh bạch hơn.

Lâm Đồng hiện cung cấp 2.217 dịch vụ công trực tuyến.

Ông Xuân cho biết, trong giải quyết thủ tục hành chính, Lâm Đồng hiện cung cấp 2.217 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.930 dịch vụ mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,15%, mức độ hài lòng của người dân luôn trên 95%. Toàn bộ văn bản điện tử được ký số và liên thông trên hệ thống quản lý văn bản, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thí điểm 5 mô hình cải cách hành chính mới, gồm: Công khai thủ tục hành chính số (tra cứu bằng QR code), hồ sơ giấy một lần, hồ sơ không bản giấy, hồ sơ không hẹn và hồ sơ giấy một lần cho người yếu thế. Chỉ sau 10 ngày triển khai, hơn 2.000 hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý qua các mô hình này, giúp giảm đáng kể thời gian đi lại và giấy tờ cho người dân.

Ông Vũ cho biết thêm, ở cấp cơ sở, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, gần dân. Đơn cử, xã Nam Đà tổ chức chứng thực chữ ký lưu động cho người cao tuổi; xã Quảng Sơn giải quyết thủ tục ngay tại nhà văn hóa thôn vào thứ Bảy; xã Tà Năng thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xử lý thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, xã Di Linh huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân chuyển đổi số; xã Tà Hine đưa tổ công tác lưu động về tận thôn; phường 1 Bảo Lộc duy trì “Ngày lắng nghe dân nói” hằng tuần; phường Cam Ly - Đà Lạt thành lập tổ hỗ trợ công nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

"Những mô hình trên thể hiện rõ tư duy 'hành chính phục vụ', lấy người dân làm trung tâm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập huấn cán bộ, hoàn thiện hạ tầng số, nhân rộng mô hình hiệu quả để chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, minh bạch và gần dân hơn", ông Vũ nhấn mạnh.