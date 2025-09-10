Hà Nội sẽ kiểm tra, truy trách nhiệm các đơn vị chậm giải quyết TTHC về đất đai

TPO - Đoàn kiểm tra, giám sát nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC quá hạn quy định; quyết định kiểm tra, truy trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra chậm trễ trong giải quyết TTHC về đất đai.

Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Hà Nội vừa có thông báo về việc kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết TTHC liên quan quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, thời gian qua thông qua ứng dụng iHanoi và số điện thoại đường dây nóng, Zalo, Viber, Đoàn kiểm tra, giám sát nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết TTHC quá hạn quy định, đến nay chưa có kết quả giải quyết.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra quyết định triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/7/2025 đến ngày 29/8/2025; thời gian tiến hành dự kiến trong vòng 60 ngày làm việc.

Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Trung tâm phục vụ hành chính công số 6 trả kết quả thực hiện TTHC cho công dân

Trong đó, tập trung kiểm tra các hồ sơ bàn giao từ cấp quận/huyện cũ và xã/phường cũ về xã/phường mới.

UBND các xã, phường tự kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết, gửi toàn bộ tài liệu có liên quan cho Đoàn kiểm tra (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.

Sau thời gian trên, Đoàn kiểm tra không nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các tài liệu các địa phương cung cấp, Đoàn kiểm tra quyết định sẽ trực tiếp xuống kiểm tra và thông báo lịch cụ thể.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, việc thực hiện các TTHC liên quan đến đất đai hiện nay còn chậm. Thậm chí, có trường hợp công dân đã nhận được phiếu hẹn trả kết quả cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai trên Dịch vụ công, nhưng khi đến nhận kết quả trực tiếp thì được trả lời chưa có. Công dân có thắc mắc thì được trả lời thời gian trên giấy hẹn chỉ là dự kiến; Hoặc có trường hợp đã nộp hồ sơ cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai từ đầu tháng 8/2025 nhưng đến ngày 10/9 vẫn chưa nhận được kết quả... khiến công dân bức xúc.