Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội sẽ kiểm tra, truy trách nhiệm các đơn vị chậm giải quyết TTHC về đất đai

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn kiểm tra, giám sát nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC quá hạn quy định; quyết định kiểm tra, truy trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra chậm trễ trong giải quyết TTHC về đất đai.

Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Hà Nội vừa có thông báo về việc kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết TTHC liên quan quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, thời gian qua thông qua ứng dụng iHanoi và số điện thoại đường dây nóng, Zalo, Viber, Đoàn kiểm tra, giám sát nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết TTHC quá hạn quy định, đến nay chưa có kết quả giải quyết.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra quyết định triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/7/2025 đến ngày 29/8/2025; thời gian tiến hành dự kiến trong vòng 60 ngày làm việc.

Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp.

1000008823-7443-8927.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công số 6 trả kết quả thực hiện TTHC cho công dân

Trong đó, tập trung kiểm tra các hồ sơ bàn giao từ cấp quận/huyện cũ và xã/phường cũ về xã/phường mới.

UBND các xã, phường tự kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết, gửi toàn bộ tài liệu có liên quan cho Đoàn kiểm tra (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.

Sau thời gian trên, Đoàn kiểm tra không nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các tài liệu các địa phương cung cấp, Đoàn kiểm tra quyết định sẽ trực tiếp xuống kiểm tra và thông báo lịch cụ thể.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, việc thực hiện các TTHC liên quan đến đất đai hiện nay còn chậm. Thậm chí, có trường hợp công dân đã nhận được phiếu hẹn trả kết quả cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai trên Dịch vụ công, nhưng khi đến nhận kết quả trực tiếp thì được trả lời chưa có. Công dân có thắc mắc thì được trả lời thời gian trên giấy hẹn chỉ là dự kiến; Hoặc có trường hợp đã nộp hồ sơ cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai từ đầu tháng 8/2025 nhưng đến ngày 10/9 vẫn chưa nhận được kết quả... khiến công dân bức xúc.

Thanh Hiếu
#Thủ tục hành chính #Công dân #Đất đai #Truy trách nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục