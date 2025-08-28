Thêm 2 thủ tục đất đai làm tại cấp xã

TPO - Kể từ ngày 25/8, cấp xã sẽ thực hiện thủ tục tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và giao khu vực biển để lấn biển. Hai thủ tục này trước đây thực hiện tại UBND cấp tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8.

Theo đó, từ ngày 25/8, chính quyền cấp xã sẽ tiếp nhận và giải quyết thêm 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thêm 2 thủ tục đất đai thực hiện tại cấp xã từ ngày 25/8. Ảnh minh hoạ (ảnh: Phan Thiên).

Thứ nhất, tổ chức kinh tế có thể làm thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư ngay tại cấp xã.

Thứ hai, thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển cũng được phân cấp cho chính quyền địa phương. Hai thủ tục này trước đây thực hiện tại UBND cấp tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng công bố việc sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục hành chính về đất đai. Trong đó có 8 thủ tục sẽ được thực hiện ở cấp xã.

Cụ thể, cấp xã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Cùng với đó, UBND cấp xã chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND cấp xã cũng thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư; Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót; Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất cũng do cấp xã thực hiện.

Ngoài ra, cấp xã sẽ thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích.

Trước đó, Nghị định 151 của Chính phủ cũng phân cấp mạnh trong quản lý đất đai, trao thêm quyền cho UBND cấp xã. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn tối đa, đơn cử toàn bộ quy trình cấp sổ đỏ lần đầu không vượt quá 17 ngày, thay vì 20 ngày như trước...