Sửa Luật Đất đai: Đề xuất 2 phương án mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

TPO - Theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất, Bộ Nông nghiệp và môi trường đề xuất 2 phương án đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 12/8.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, dự thảo đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; hoàn thiện hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và môi trường đề xuất 2 phương án đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Trong đó, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự thảo sửa đổi theo hướng bỏ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, Bộ đề xuất theo 2 phương án:

Phương án 1: Trên cơ sở kế thừa Luật Đất đai 2024, chuyển quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện bằng quy hoạch sử dụng đất cấp xã và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp xã.

Phương án 2: Không quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp xã mà chỉ quy định lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã 5 năm, trong đó cho phép điều chỉnh hằng năm hoặc theo kỳ để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của địa phương. Đặc biệt, căn cứ để lập kế hoạch là quy hoạch tỉnh và được lập theo pháp luật đô thị và nông thôn nhằm đổi mới, giảm bớt trình tự, thủ tục, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất.

Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về dự thảo Luật diễn ra ngày 8/8, nhiều địa phương cũng kiến nghị bỏ đề xuất thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp xã 10 năm, chỉ cần thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp xã 5 năm.

Góp ý vào nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhiều đại biểu đề xuất lựa chọn phương án 2, không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho rằng, hiện cấp xã đang thực hiện rất nhiều quy hoạch như: nông thôn mới, xây dựng… Bên cạnh đó, khi quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được lập rất chi tiết, cấp xã chỉ cần lập kế hoạch sử dụng đất để triển khai thực hiện.

Về tài chính, giá đất, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - dự thảo bổ sung trường hợp áp dụng bảng giá đất; quy định căn cứ tính tiền sử dụng đất là giá đất theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất đối với từng loại đất theo đối tượng, hình thức sử dụng đất.

Bổ sung quy định căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo hướng căn cứ giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm rõ cách tính tiền bồi thường.

“Quy định này giúp địa phương dễ thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiếp cận đất đai của doanh nghiệp để giải phóng nguồn lực đất đai”, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Ngoài ra, dự thảo cũng bỏ quy định về giá đất cụ thể; quy định hệ số điều chỉnh giá là tỷ lệ tăng, giảm của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý vào những nội dung lớn của dự thảo Luật, đa số bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo.