Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ những tờ giấy ghi chú

Thúy Hiền
TPO - Giữa khu đất nhiều hạn chế ở Gò Vấp (TPHCM), nhà Notes được hình thành từ hình ảnh quen thuộc của một tờ giấy note nhẹ nhàng, linh hoạt và mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Ngôn ngữ “xếp – gấp – mở” được thể hiện ngay từ mặt tiền với các lớp hình khối chồng xếp, vừa che nắng hướng Tây, vừa đón gió và giữ sự riêng tư cần thiết cho không gian sống. Những chuyển động ấy khiến ngôi nhà như đang “thở”, thích nghi mềm mại với khí hậu và nhịp sống đô thị.

fb-img-1765981549230.jpg
fb-img-1765981629054.jpg

Bên trong, ý niệm giấy note tiếp tục được kéo dài qua các góc bo cong, bề mặt uốn lượn và hệ tủ bàn liền khối, tạo nên sự liên tục dịu dàng giữa các tầng. Từ một ý tưởng giản dị của đời sống thường ngày, Nhà Notes trở thành một tổng thể kiến trúc nhất quán, nơi mỗi hình khối và vật liệu đều mang trong mình lý do tồn tại rất riêng.

fb-img-1765981570727.jpg
fb-img-1765981562291.jpg
fb-img-1765981558957.jpg
fb-img-1765981573417.jpg
fb-img-1765981556196.jpg

Các phòng ngủ liền mạch và ấn tượng với các mảng miếng màu sắc quen thuộc của những loại giấy note.

fb-img-1765981606017.jpg
fb-img-1765981609198.jpg
fb-img-1765981613412.jpg
fb-img-1765981595764.jpg
fb-img-1765981588872.jpg
fb-img-1765981593389.jpg
fb-img-1765981577790.jpg
fb-img-1765981582380.jpg

Sân thượng là không gian xanh cho gia đình, các đường cong linh hoạt vẫn được tiếp tục một cách thống nhất.

fb-img-1765981598285.jpg
fb-img-1765981601043.jpg
fb-img-1765981618659.jpg
Thúy Hiền
Da Vàng studio
#kiến trúc #nhà Notes #Gò Vấp #giấy ghi chú #thiết kế sáng tạo #đô thị

