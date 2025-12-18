Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Chủ tịch Hà Nội: Hà Nội nói là làm, làm ngay, làm nhanh chóng

Trần Hoàng
TPO - Chủ tịch Hà Nội khẳng định: Hà Nội đã triển khai những chính sách của Trung ương nhanh chóng, khẳng định tinh thần "Hà Nội nói là làm, làm là làm ngay và làm nhanh chóng".

Chiều 18/12, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại các xã, phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Tây Hồ, Phú Thượng sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã trao đổi, trả lời làm rõ ý kiến, kiến nghị của 15 cử tri phát biểu liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đánh dấu một mốc quan trọng trong đổi mới tư duy pháp luật, để việc xây dựng pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa có tầm chiến lược lâu dài.

tp-z7340440347806-24d0497924891c6b9741fadc88d4ffd2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Ông Vũ Đại Thắng thông tin: Năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, qua hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ và hiệu quả, vận hành ổn định, thông suốt.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Nội ước cả năm 2025 đạt 8,5% - cao hơn cùng kỳ (6,52%) và đạt kế hoạch (8,5%). Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là khi khu vực công nghiệp, xây dựng đang phải đối mặt với chi phí đầu vào tăng cao, trong khi thị trường bất động sản và tiêu dùng phục hồi chưa thực sự đồng đều.

Hà Nội cũng đã nhanh chóng triển khai cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương bằng các quy trình nội bộ, ban hành Nghị quyết của HĐND... Hà Nội đã khởi công nhiều dự án, công trình lớn, trong đó có 2 công trình quan trọng sẽ khởi công ngày 19/12 đó là dự án Khu đô thị Olympic và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tạo khí thế, động lực phát triển cho Thủ đô. "Đây là những việc cụ thể hóa được ngay Nghị quyết của Quốc hội, thể hiện tinh thần Hà Nội đã nói là làm, làm là làm ngay, làm nhanh chóng", ông Thắng nói.

z7340440331246-3760a060b06a7f6ffd810eb2c70e9b4a.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Chủ tịch Hà Nội khẳng định, năm 2026 là năm diễn ra các sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện và trách nhiệm cao nhất của hệ thống chính trị Thủ đô.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, từ công tác nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất, quy trình nghiệp vụ, công tác thông tin, tuyên truyền, đến đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng tinh thần dân chủ, đúng pháp luật, khách quan, chính xác, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của toàn dân...

Trần Hoàng
