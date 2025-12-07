Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chủ tịch Hà Nội: Triển khai thiết bị bay tầm thấp phục vụ kinh doanh, vận chuyển

Trần Hoàng
TPO - Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai nhiều định hướng lớn và điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, bao gồm việc sử dụng không gian ngầm, tuyến đường sắt đô thị và thiết bị bay tầm thấp phục vụ kinh doanh, vận chuyển.

Ngày 7/12, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Ba Đình, Ngọc Hà và xã Thư Lâm.

Đối với phường Ba Đình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng Đoàn giám sát số 1 đánh giá cao đặc thù của phường Ba Đình là địa bàn trung tâm chính trị - hành chính của quốc gia. Ông ghi nhận khối lượng nhiệm vụ lớn mà phường phải đảm nhiệm, từ giải phóng mặt bằng, tổ chức sự kiện chính trị quan trọng đến thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu phường Ba Đình tiếp tục bám sát tinh thần "chủ động - sáng tạo - không chờ đợi", đặc biệt trong thực hiện các chuyên đề cấp bách như chuyển đổi số, trật tự đô thị, cải cách hành chính; đồng thời rà soát trách nhiệm từng tập thể, cá nhân trong đánh giá cuối năm. Về kiến nghị của phường, Hà Nội sẽ xem xét theo thẩm quyền; các phường, xã được khuyến khích chủ động đề xuất các dự án khu vực công cộng, bãi đỗ xe, trạm sạc điện, tiêu chuẩn kỹ thuật trụ sở… gắn với kế hoạch đầu tư công.

Về mục tiêu tăng trưởng của Thủ đô năm 2026 được xác định 11%, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cần nỗ lực gấp nhiều lần để đạt tốc độ tăng trưởng này, đặc biệt là các khu trung tâm, vùng trọng điểm có nhiều doanh nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ...

Thời gian tới, lãnh đạo TP cho biết, Hà Nội sẽ triển khai nhiều định hướng lớn và điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, bao gồm việc sử dụng không gian ngầm, tuyến đường sắt đô thị và thiết bị bay tầm thấp phục vụ kinh doanh, vận chuyển. Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các phường trung tâm bám sát quy hoạch để đề xuất các công trình, dự án, kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời quán triệt và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô, trong đó có cơ chế giải phóng mặt bằng khi 75% số hộ dân đồng thuận thì 25% còn lại có thể thực hiện cưỡng chế...

Trần Hoàng
#Phát triển đô thị Hà Nội #Quy hoạch không gian ngầm #Vận tải và giao thông đô thị #Chuyển đổi số và cải cách hành chính #Quản lý trật tự đô thị #Đầu tư công và phát triển hạ tầng #Chính sách phát triển kinh tế địa phương #Dự án khu vực công cộng #Quy trình giải phóng mặt bằng #Tăng trưởng kinh tế thủ đô

