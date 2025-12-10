Phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Vũ Đại Thắng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Vũ Đại Thắng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2669/QĐ-TTg ngày 9/12, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: T.Phú

Trước khi được điều động về Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh...

Ngày 28/11, ông Vũ Đại Thắng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Quyết định số 2667/QĐ-TTg ngày 9/12, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Luân Dũng
