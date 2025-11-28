100% số phiếu tán thành bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hiếu
TPO - Với 100% phiếu tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp thứ 28 vào chiều 28/11, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết tán thành cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung (vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân).

Tiếp đó, HĐND thành phố đã bỏ phiếu bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Vũ Đại Thắng, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025- 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975), quê quán Hà Nội. Ông Thắng có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 3/2014 - 3/2018.

Sau đó, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thanh Hiếu
