Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trường Phong
TPO - Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Quang Dương thông tin, vì lý do bất khả kháng và đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khoẻ, và căn cứ nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: PV.

Bộ Chính trị quyết định, ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, từng trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019 – 2/2020, rồi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 10/11, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 13/11, ông Nguyễn Đức Trung được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đến ngày 28/11, ông Nguyễn Đức Trung được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trường Phong
