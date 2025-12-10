Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

Ngô Tùng
TPO - Ban An toàn giao thông TPHCM vừa được kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa có quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông TPHCM.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban gồm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Đình Dương.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng làm Ủy viên Thường trực. Ban còn có các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông TPHCM.

Ban An toàn giao thông TPHCM là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Cơ quan này có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và UBND phường, xã, đặc khu xây dựng các đề án, chương trình để thực hiện mô hình, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Cùng với đó, báo cáo khẩn cấp bằng các phương thức nhanh nhất cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND TPHCM về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn (làm chết tại chỗ từ 3 người trở lên) để chỉ đạo, phối hợp khắc phục kịp thời, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp phòng ngừa. Bạn còn có nhiệm vụ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng chức năng của Công an thành phố, kiểm tra chuyên ngành giao thông... trong hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn…

Ngô Tùng
#Ông Nguyễn Văn Được #Ban An toàn giao thông thành phố #kiện toàn #lãnh đạo #chủ chốt #ùn tắc giao thông

