Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được: Cán bộ phải chủ động, chấm dứt tình trạng 'đụng việc là xin ý kiến'

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu cán bộ thành phố phải chủ động suy nghĩ, chủ động hành động, linh hoạt trong thực thi và dám chịu trách nhiệm, thay vì mỗi khi phát sinh công việc lại chờ xin ý kiến từ nhiều nơi.

Thành phố "xin cơ chế, không xin tiền"

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X diễn ra ngày 10/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết Quốc hội sẽ xem xét nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.

Nếu được thông qua, đây sẽ là bước mở lớn để TPHCM có thêm công cụ mạnh mẽ, tạo dư địa phát triển trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố “xin cơ chế, không xin tiền” nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng chất lượng phục vụ và thúc đẩy tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được Chủ tịch Nguyễn Văn Được xác định là tạo ra những chuyển biến rõ rệt, có thể đo lường trong phương thức quản trị, phát triển kinh tế và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố chọn chủ đề năm 2026 là “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố sau sáp nhập”. Kèm theo đó là 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, gồm 26 chỉ tiêu thành phần trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đô thị - môi trường, cải cách hành chính và quốc phòng - an ninh.

Một trọng tâm khác là tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. TPHCM nhiều năm phát triển theo chiều rộng và đạt kết quả nhất định, nhưng nếu không chuyển sang chiều sâu thì khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình và chạm ngưỡng thu nhập bình quân 15.000 USD.

“Phải xem khoa học công nghệ và trung tâm tài chính quốc tế là cứu cánh,” Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức phải chủ động trong suy nghĩ và hành động, biết cách làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Chủ tịch Nguyễn Văn Được lưu ý không để diễn ra tình trạng “đụng việc là xin ý kiến”, bởi mỗi địa phương, mỗi dự án đều có những đặc thù mà pháp luật khó bao quát đầy đủ. Do đó, sự linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật là cần thiết, miễn không gây tiêu cực và phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Mỗi quyết định hôm nay là nền tảng cho ngày mai

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh tinh thần làm việc vì người dân và doanh nghiệp. Cách điều hành chủ động, quyết liệt sẽ rút ngắn tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả phục vụ và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

“TPHCM đang và sẽ tiếp tục đi trên con đường đổi mới, kiến tạo và phát triển bằng ý chí của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của hơn 14 triệu người dân. Mỗi quyết định hôm nay là nền tảng cho ngày mai,” ông nói.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá năm 2025 là giai đoạn thử thách với nhiều sự kiện chính trị quan trọng và quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Thành ủy và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. “Mặc dù còn những việc chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng năm nay có nhiều gam màu sáng,” Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhận định.

Đại biểu đặt câu hỏi đến lãnh đạo các sở, ngành tại kỳ họp

Thu ngân sách năm 2025 dự kiến vượt hơn 800.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với chỉ tiêu Trung ương giao. GRDP và thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng trưởng. Thành phố đã giải quyết 670/838 dự án tồn đọng, đưa hơn 840.000 tỷ đồng vào nền kinh tế cùng hơn 16.000 ha đất, góp phần tăng nguồn thu, nhất là từ tiền sử dụng đất.

Dù vậy, người đứng đầu chính quyền thành phố nói vẫn còn những hạn chế như giải ngân đầu tư công chưa đạt, bộ máy vận hành chưa đồng đều, thiếu cán bộ tại một số xã, phường nhưng thành phố đã ban hành đề án để giải quyết phần nào tình trạng thiếu công chức chuyên môn.