Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên tiêu biểu

TPO - Sáng 7/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11 nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Ngô Tùng

Đợt này có 32 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TPHCM nhận Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM cho biết: 32 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng dịp này là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cộng sản trong mọi hoàn cảnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Là một trong các đảng viên của Đảng bộ UBND TPHCM được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bà Phạm Thị Viết (đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào.

"Tấm Huy hiệu Đảng vừa là phần thưởng cao quý, vừa là lời nhắc nhở để mỗi đảng viên tiếp tục nỗ lực, không ngừng rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự trân trọng mà Đảng trao tặng”, bà Phạm Thị Viết chia sẻ.