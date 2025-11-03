Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Sài Gòn

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến nhà riêng tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến hai đảng viên Trần Thị Kim Anh và Huỳnh Phước Hỷ, hiện đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ phường Sài Gòn.

Chiều 3/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến nhà riêng và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7/11/2025 cho bà Trần Thị Kim Anh, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn.

Cùng tham dự có ông Đặng Quốc Toàn - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng thưởng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Kim Anh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng bà Trần Thị Kim Anh. Ảnh: Ngô Tùng

Chúc mừng nữ đảng viên tiền bối của cách mạng, ông Nguyễn Văn Được khẳng định đây là niềm vinh dự không chỉ của bà Trần Thị Kim Anh và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân TPHCM.

Ông Được bày tỏ trân trọng công lao, đóng góp của đảng viên Trần Thị Kim Anh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, bà có nhiều đóng góp trong công tác phụ nữ, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Thành đồng Tổ quốc, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Huy chương Vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Được trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe đảng viên Trần Thị Kim Anh.

Cán bộ, đảng viên phường Thủ Đức thăm hỏi, tri ân đảng viên Trần Thị Kim Anh.

Bà Kim Anh từng công tác tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và khi nghỉ hưu bà vẫn tiếp tục tham gia công tác trong lĩnh vực lịch sử kháng chiến.

“Thay mặt Thường trực Thành ủy, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến của đồng chí Trần Thị Kim Anh. Kính chúc đồng chí và gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và tiếp tục là ngọn đuốc sáng để dẫn dắt, nêu gương cho đội ngũ cán bộ và thế hệ trẻ”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Bà Trần Thị Kim Anh sinh năm 1928, vào Đảng ngày 20/7/1947. Bà Anh quê ở TP. Cần Thơ, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ phường Sài Gòn.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Huỳnh Phước Hỷ và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho bà Trần Xuân Mai.

Ông Nguyễn Văn Được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Huỳnh Phước Hỷ và 45 năm tuổi Đảng đến bà Trần Xuân Mai (vợ ông Hỷ). Ảnh: Tâm Huỳnh

Ông Huỳnh Phước Hỷ sinh năm 1930, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông Hỷ hiện sinh hoạt đảng tại Đảng bộ phường Sài Gòn. Ông Huỳnh Phước Hỷ là cán bộ tiền khởi nghĩa, có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.