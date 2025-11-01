Lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng sự chung sức, đồng lòng vượt qua COVID-19 ở TPHCM

TPO - Công trình được thực hiện với ý nghĩa ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19, sẽ được thành phố xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí thành phố và Trung ương cũng như các cơ quan báo chí các địa phương hoạt động tại TPHCM về việc tuyên truyền lấy ý kiến người dân đối với ý tưởng công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trong việc lấy ý kiến về ý tưởng công trình biểu tượng trên, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền lấy ý kiến người dân và tổ chức lấy ý kiến người dân trên các nền tảng của mình về công trình với những nội dung cụ thể.

Từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc: Thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của TPHCM, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời, ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của thành phố. Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, thành phố đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

Tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng: Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TPHCM đã “chung sức, đồng lòng” trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Lời nhắc nhở cho tương lai: Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch COVID-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Để Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân TPHCM vượt qua đại dịch COVID-19 thể hiện đầy đủ ý nghĩa tri ân, đồng thời khắc họa sâu sắc truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của người dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn mở chuyên mục, chuyên trang và trên các nền tảng truyền thông để tuyên truyền về ý tưởng công trình biểu tượng, tập trung vào các nội dung nêu trên.

Vị trí khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, nơi sẽ xây dựng công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Duy Anh

Cùng với đó, tổ chức thực hiện lấy ý kiến để người dân tham gia đóng góp ý kiến đa chiều (đồng thuận, không đồng thuận hoặc đề xuất khác) một cách cởi mở, khách quan, từ ngày 1/11 đến ngày 15/11/2025.

Các đơn vị tổng hợp ý kiến của người dân gửi về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố trước 11h ngày 16/11, để sở báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, vừa qua Tập đoàn Sun Group có mong muốn tặng nhân dân thành phố một dự án công trình không gian công cộng, công viên cây xanh kết hợp với biểu tượng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Trong đó, việc thực hiện biểu tượng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cùng đơn vị tài trợ trân trọng mời rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong cả nước cùng tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của biểu tượng này. Thời gian góp ý diễn ra từ nay đến ngày 15/11/2025 qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (số 164 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn).