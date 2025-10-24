Chỉ đạo mới về xây khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND phường Vườn Lài khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất theo hướng xây dựng công viên cây xanh, không gian công cộng và sân chơi phục vụ cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm người mất do COVID-19.

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Vườn Lài. Ngoài việc xây dựng công viên, mảng xanh, nơi đây sẽ lồng ghép nhiều hạng mục quan trọng khác phục vụ người dân và chính quyền địa phương.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm ở khu vực trung tâm TPHCM, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Khu vực này nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga tiếp giáp khu đất).

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu việc sớm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất trên.

TPHCM dự kiến đặt bia tưởng niệm người mất do COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Ảnh: Duy Anh.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TPHCM hiện rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Trong khi đó, hệ thống không gian và các sân chơi, tiện ích công cộng cho người dân khu vực trung tâm còn hạn chế.

Từ đó, việc ưu tiên quỹ đất để phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ là rất cần thiết. Việc này sẽ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị xem xét quy hoạch khoảng 4.000 m2 (dự kiến tại góc đường Trần Bình Trọng - Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài. Đồng thời đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao UBND phường Vườn Lài khẩn trương lập đề án dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố cũng có ý tưởng xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì COVID-19 tại địa điểm này.