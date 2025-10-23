Bộ Quốc phòng dựng nhà tưởng niệm tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh những đóng góp, công lao của Thiếu tướng, AHLLVTND Phạm Xuân Ẩn nói riêng và của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam nói chung đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự buổi lễ có: Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đại tá, AHLLVTND Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Cụm trưởng Cụm Tình báo H63.

Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, AHLLVTND Phạm Xuân Ẩn do Cục 12, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 11,3 tỷ đồng, đặt tại Khu Truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công trình được khởi công tháng 6/2025 và hoàn thành tháng 10/2025, gồm hạng mục chính là nhà tưởng niệm và các công trình phụ trợ. Công trình có 4 gian trưng bày, diện tích 190m2, không gian khánh tiết 30m2.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Chính ủy Tổng cục II nhấn mạnh, trong suốt 80 năm qua, Tình báo Quốc phòng đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Để có được truyền thống đó, 1.141 liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành tình báo, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cùng với đó, 276 thương binh, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng bị địch giam giữ, tù đày đã dũng cảm, kiên trung, hy sinh một phần máu xương của mình để tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TPHCM thực hiện nghi thức khánh thành công trình.

Trung tướng Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, trong những chiến công thầm lặng mà rất đỗi tự hào đó, thế hệ Tình báo Quốc phòng hôm nay không bao giờ quên tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Thiếu tướng, AHLLVTND Phạm Xuân Ẩn - người cán bộ tình báo mà nhân dân ta tôn vinh là “nhà tình báo huyền thoại”, còn bên kia chiến tuyến cũng phải thừa nhận là một “điệp viên hoàn hảo”.

Trung tướng Nguyễn Đức Lợi trao tượng trưng quyền quản lý Nhà tưởng niệm AHLLVTND Phạm Xuân Ẩn cho đại diện chính quyền xã Tân Nhựt.

Ông Nguyễn Văn Nên cùng cán bộ Tổng Cục II và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Trở thành nơi tôn nghiêm, ấm áp

Ông Lê Như Hải Long, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt nêu rõ: trong suốt hơn 20 năm hoạt động thầm lặng, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung nghĩa hiếm có, trở thành một trong những biểu tượng sáng ngời của ngành tình báo cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn là tấm gương sáng của lòng yêu nước sắt son, của niềm tin tuyệt đối vào sự thắng lợi của cách mạng. Niềm tin ấy là nguồn sức mạnh giúp ông vượt qua mọi hiểm nguy, giữ vững bản lĩnh, kiên định với lý tưởng cách mạng.

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ông Long khẳng định địa phương sẽ giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của nhà tưởng niệm, không chỉ là nơi để tưởng nhớ mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, với gia đình và đồng đội Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đảm bảo nơi đây luôn là không gian tôn nghiêm, ấm áp”, ông Long nói.

Đại tá, AHLLVTND Nguyễn Văn Tàu cùng cán bộ, chiến sĩ tham quan Nhà tưởng niệm Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn.

Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, huy chương cao quý dành cho Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn.

Nhà lưu niệm trưng bày nhiều kỷ vật, tài liệu gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân, con trai của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn cho biết bản thân cũng như gia đình và dòng họ vô cùng tự hào, xúc động khi được ôn lại những chiến công tình báo đặc biệt xuất sắc, phẩm chất cao quý và những cống hiến vì Tổ quốc của vị Thiếu tướng tình báo lỗi lạc.

Ông Ân cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền TPHCM, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, chính quyền và cơ quan quản lý văn hóa địa phương, các đơn vị tài trợ, hỗ trợ. “Chúng tôi xin hứa gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước của gia đình và những kỷ vật của Thiếu tướng, AHLLVTND Phạm Xuân Ẩn để con cháu trong gia đình mãi mãi noi theo, luôn sống có đạo đức, trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc”, ông Ân khẳng định.

Nhiều tư liệu quý giá được lưu trữ tại Nhà lưu niệm Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Ảnh: Ngô Tùng