Truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Hữu Thành
TPO - Tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở Thành cổ Quảng Trị.

Ngày 22/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

z7143067787247-cca5ecadd8d5f49a89c3b62dfa2845c7.jpg
Ảnh: Xuân Diện.

Dự lễ có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương...

Giữa lòng đất thiêng Quảng Trị anh hùng, trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Máu xương của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa vào từng tấc đất, để Thành cổ Quảng Trị mãi mãi là biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Sự hi sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, giành độc lập, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

z7143067774591-d009d70c660a03e890263540a9cb48b5.jpg
Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đọc điếu văn tại Lễ truy điệu.
z7143067878690-0feac63fdf0d5adb90736cb7f5d68313.jpg

Trước đó, từ ngày 14/9 đến 16/10/2025, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và một số di tích trên địa bàn, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tiến hành khảo sát, tìm kiếm và tổ chức quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 32 hài cốt tại Khu di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị và 2 hài cốt tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị).

Qua quá trình quy tập, cùng với các hài cốt, Đội 584 còn tìm thấy nhiều di vật quý giá của bộ đội như xẻng bộ binh, mũ cối, dây lưng, hộp tiếp đạn AK...

z7143067866664-1dd7b97181e6b64d08dd391250f3ec83.jpg
z7143067964132-073e25ddf5c43300c5a9c3e19eb8c2a7.jpg
z7143067955088-04e9226083882628230cee032caec55a.jpg

Sau Lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị.

Hữu Thành
