Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4

TPO - Sáng 12/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, dự lễ kỷ niệm.

Cùng dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các ban, sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Lực lượng vũ trang Quân khu 4. (Ảnh: Thành Duy).

Cách đây 80 năm, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 ngày nay. Từ mốc lịch sử đó, ngày 15/10 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 4.

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, nhấn mạnh: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt làm rạng danh đất nước. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân Khu 4 vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, trở thành “căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước”.

Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành Duy).

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Đặc biệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, bằng "Mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, trình bày diễn văn lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành Duy).

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, LLVT Quân khu 4 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành, lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành Duy).

Tổng Bí thư nhấn mạnh, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, lo giữ nước từ khi nước chưa nguy là bài học lịch sử, truyền thống quý báu, trở thành quy luật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó đoán định… đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Quân đội nói chung và của Quân khu 4 nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng bộ Quân khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4. (Ảnh: Thành Duy).

Chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Đoàn kết, gắn bó với cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng lực lượng vũ trang Quân khu 4 tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”. (Ảnh: Thành Duy).

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kính tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bức ảnh quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Duy).

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định. Vì vậy, hiện đại trước hết ở chính cán bộ, chiến sĩ về cả tư duy, trình độ, khả năng ứng dụng khoa học để làm chủ và phát huy tốt nhất những trang bị trong biên chế.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với bạn Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.