Chào đón quân nhân và dân quân Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80

TPO - Trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), hơn 310 quân nhân và dân quân tự vệ thuộc 3 đơn vị của Quân khu 4 đã được đồng đội và người dân nồng nhiệt chào đón.

Ngày 3/9, tại Thanh Hóa, Đảng ủy Sư đoàn 324, Sư đoàn 341 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa (Quân khu 4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ đón tiếp, chúc mừng 310 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Đoàn quân diễu binh trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của địa phương, đơn vị.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng chỉ huy Sư đoàn 324, Sư đoàn 341 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với những người đã góp phần vào thành công chung của sự kiện cấp quốc gia. Buổi lễ cũng là dịp ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quá trình rèn luyện nghiêm túc và tác phong chính quy, kỷ luật của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị và địa phương đã trao tặng quà và gửi lời chúc mừng tới các tập thể, cá nhân tham gia nhiệm vụ A80. Qua đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và dân quân các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chúc mừng thành tích các tập thể, cá nhân tham gia nhiệm vụ A80.