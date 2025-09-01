Về người đẹp cao 1,74 m dẫn đầu khối Trí thức Việt Nam ở A80

TPO - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh và nhiều người đẹp của cuộc thi tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) có sự tham gia của nhiều người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 như Hồ Ngọc Phương Linh, Trần Minh Thu, Nguyễn Mai Phương, Phùng Thị Hương Giang, Hoàng Thị Hiền Nhi, Hoàng Thị Tú Anh…

Trong đó, Hồ Ngọc Phương Linh là người đẹp duy nhất dẫn đầu khối Trí thức Việt Nam tại sự kiện A80.

Phương Linh cho biết quá trình tập luyện diễn ra nghiêm túc và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các buổi tập thường diễn ra vào sáng sớm hoặc chiều muộn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Vượt qua yếu tố thời tiết, cô và mọi người trong khối Trí thức luôn giữ tinh thần phấn chấn và sự quyết tâm cao độ.

Phương Linh tự hào khi được dẫn đầu khối Trí thức Việt Nam tại A80.

“Mọi người đều tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, từ động tác đi đều, giữ khoảng cách cho tới động tác chào. Tất cả phải đạt sự đồng bộ tuyệt đối. Dù đôi lúc mệt mỏi, ai cũng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời tinh thần đồng đội giúp mọi người gắn kết và động viên nhau vượt qua”, Phương Linh nói.

Trải qua 2 buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, khoảnh khắc Phương Linh xúc động là khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua khán đài và nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn người.

“Cảm giác như mỗi bước chân đều mang theo niềm tin và hy vọng của cả dân tộc. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ nhất sự gắn kết và tình yêu thương của người dân Việt Nam. Việc được dẫn đầu khối Trí thức Việt Nam tại A80 là trải nghiệm khiến tôi tự hào, cảm giác được là một phần của lịch sử, một phần của niềm tự hào dân tộc. Khoảnh khắc ấy đã nhắc nhở tôi về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”, cô nói.

Dàn hoa khôi tại A80

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hoa khôi Đại học Thương mại Trần Minh Thu và Hoa khôi Đại học Dược Nguyễn Mai Phương tự hào khi góp mặt trong khối Văn hóa - Thể thao.

Cả hai xem đây là cơ hội và trải nghiệm quý giá khi được hòa mình trong ngày trọng đại của dân tộc, đặc biệt là mong muốn góp phần nhỏ trong giây phút lịch sử.

Người đẹp Trần Minh Thu nổi bật với chiều cao 1,77 m cùng dàn nghệ sĩ, vận động viên tại A80.

Minh Thu kể cô bất ngờ và hào hứng khi gặp gỡ trực tiếp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, vận động viên đã đóng góp, cống hiến cho nước nhà.

“Tôi may mắn đứng cùng hàng với diễn viên Huỳnh Lập, MC Nguyên Khang, Rapper Đen, NSƯT Thùy Liên và được trò chuyện cùng nhiều nghệ sĩ khác. Tôi xúc động khi bước đi trong giây phút thiêng liêng của dân tộc, trong tiếng reo hò của khán giả, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp con phố cùng tiếng hát. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm”, Minh Thu chia sẻ.

Hoa khôi Đại học Dược Nguyễn Mai Phương cho rằng chỉ cần nhắm mắt lại cô vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn, như một thước phim sống động về buổi tổng duyệt A80.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là trải nghiệm được sống giữa rừng cờ hoa và tiếng reo hò vang dậy. Cảm giác ấy choáng ngợp, khiến tim đập mạnh và nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi nhìn thấy những ánh mắt long lanh, khuôn mặt háo hức của các em nhỏ, của các cựu chiến binh và hàng nghìn khán giả. Họ vẫy tay, hò reo, tất cả cùng hòa chung vào một nhịp đập cảm xúc. Những kỷ niệm ấy là một phần thanh xuân tươi đẹp với tôi”, Mai Phương nhớ lại.

Người đẹp Nguyễn Mai Phương chụp ảnh lưu niệm cùng nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Theo Mai Phương, giây phút được đứng trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tại đại lễ A80 là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức mỗi người.

“Tôi sẽ mang theo cảm xúc ấy như một hành trang để tự tin bước tiếp trên những chặng đường sau này”, cô nói.

Hành trình tự hào

Cùng tham gia diễu hành tại đại lễ A80 có người đẹp Hoàng Thị Tú Anh, Phùng Hương Giang và Hoàng Thị Hiền Nhi. Họ đều là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Người đẹp Hoàng Thị Tú Anh cho biết được đứng trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao ở đại lễ A80 là niềm vinh dự lớn với cô.

“Khoảnh khắc ấy khiến tôi tự hào, xúc động và cảm nhận rõ trách nhiệm, niềm tin mà mọi người gửi gắm”, Tú Anh nói.

Theo Tú Anh, quá trình tập luyện A80 đòi hỏi cao về sự đồng bộ và tinh thần kỷ luật. Kỷ niệm khó quên nhất với cô là được gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều nghệ sĩ.

Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia diễu hành tại tổng duyệt A80.

Người đẹp Hoàng Thị Hiền Nhi cảm thấy vinh dự và tự hào khi góp mặt trong sự kiện có ý nghĩa lịch sử.

“Đây là cơ hội quý giá để tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, tôi tự hào được góp một phần nhỏ bé vào một ngày lễ trọng đại của dân tộc. Qua đó, tôi học được tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng”, Hiền Nhi nói.

Chung niềm xúc động, người đẹp Phùng Thị Hương Giang tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của khối Văn hóa - Thể thao tại đại lễ A80.

“Chúng tôi đã có kỷ niệm đáng nhớ khi khối Văn hóa - Thể thao ‘chạy loạn’ để kịp tiến vào lễ đài. Khoảnh khắc đó vừa căng thẳng vừa hài hước. Đặc biệt, khi đi giữa tiếng reo hò của khán giả, tôi cảm nhận rõ sự hào hứng và tự hào. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nổi da gà, thật sự rất xúc động”, Hương Giang nói.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.