Khán giả xem 'Mưa đỏ' 6 lần vẫn khóc

TPO - Sau gần hai tuần công chiếu, "Mưa đỏ" gây “sốt” phòng vé khi chạm tới trái tim khán giả ở mọi thế hệ. Có người đã ra rạp tới 6 lần nhưng mỗi lần xem đều rơi nước mắt vì xúc động. Bộ phim không chỉ gợi lại ký ức hào hùng, đau thương mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Khán giả xem phim tới 6 lần

Những buổi gặp gỡ, giao lưu với khán giả, người hâm mộ tại Hà Nội của đoàn làm phim Mưa đỏ đã khép lại vào tối 31/8. Phim nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả, thậm chí nhiều người đã ra rạp đến lần thứ 6 để xem phim.

"Dù đã 6 lần ra rạp nhưng cảm xúc của tôi khi xem phim vẫn luôn như lần đầu. Cảnh phim nào cũng khiến tôi xúc động, đặc biệt là cảnh nhân vật Tạ (Phương Nam) hy sinh", một khán giả trẻ cho biết.

Khán giả không kìm được nước mắt khi xem Mưa đỏ.

Việc khán giả xem phim chiếu rạp tới 6 lần là khá hiếm nhưng không ít khán giả xem phim 2-3 lần để hiểu hơn về một thời lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy đau thương, mất mát. Với nhiều khán giả, bộ phim Mưa đỏ phần nào giúp họ khắc ghi câu nói: "Để có được cuộc sống hạnh phúc hôm nay, ông cha ta đã phải đánh đổi rất nhiều".

"Tôi xem phim lần thứ hai với con trai của mình. Tôi đưa con đi xem để con hiểu hơn về ý nghĩa của hai chữ hòa bình thời nay. Tôi khâm phục tài năng của đoàn làm phim. Cảm ơn vì đã đem đến một tác phẩm tuyệt vời thế này", khán giả chia sẻ với đoàn làm phim.

Đoàn làm phim Mưa đỏ gặp gỡ, giao lưu với khán giả Thủ đô.

Phim Mưa đỏ không chỉ chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả trẻ mà còn chạm đến những cựu chiến binh - những người đã trải qua năm tháng chiến đấu vì Tổ quốc. Với họ, Mưa đỏ là những thước phim của một thời thanh xuân trong mưa bom, bão đạn.

"Tôi thực sự cảm động khi xem bộ phim này. Mưa đỏ giúp tôi được sống lại những ngày máu lửa nhưng đầy vinh quang. Cảm ơn đoàn làm phim", một cựu chiến binh chia sẻ.

Lời cảm ơn sâu sắc

Những chia sẻ của khán giả cũng khiến đoàn làm phim cảm động. Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ - xúc động khi bộ phim nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả.

"Tôi được nhìn thấy rất đông khán giả từ các cựu chiến binh cho đến thế hệ trẻ đều đón nhận bộ phim. Điều này là động lực lớn lao cho nhà sản xuất và toàn bộ ê-kíp. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho phim cũng như đoàn làm phim", Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ.

Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ - xúc động khi bộ phim nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Diễn viên Hiếu Nguyễn (Trung tá Trần Thành) "vỡ òa cảm xúc" khi Mưa đỏ được đông đảo khán giả đón nhận, yêu thương. "Sự ủng hộ, yêu thương của khán giả khiến phim ngày càng được nhiều người biết tới, góp phần giúp phim có được dấu mốc mới. Tất cả những gì chúng tôi có được đều đến từ tình cảm của khán giả dành cho phim và cho dàn diễn viên", diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ.

Diễn viên Hiếu Nguyễn (giữa) gửi lời cảm ơn tới khán giả.

Khởi chiếu ngày 22/8, Mưa đỏ nhanh chóng trở thành bộ phim chiến tranh có doanh thu cao nhất, đồng thời dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt năm 2025, vượt qua thành tích của Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành hiện tượng phòng vé chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh cách mạng.

Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Mưa đỏ xoay quanh câu chuyện của Tiểu đội 1, gồm những chàng lính trẻ tuổi, phần lớn là học sinh, sinh viên. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết và lòng yêu nước nồng nàn, đã "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu".

Nữ diễn viên Hạ Anh không kìm được nước mắt trước tình cảm, sự quan tâm của khán giả dành cho Mưa đỏ.

Phim khắc họa rõ nét sự tàn khốc của chiến tranh qua những trận đánh dữ dội, những mất mát và nỗi đau của người lính khi chứng kiến đồng đội ngã xuống. Bên cạnh đó, phim còn lồng ghép những câu chuyện nhân văn về tình đồng đội, tình yêu đôi lứa và khát vọng hòa bình.

Mưa đỏ không chỉ tập trung vào một phía chiến tuyến mà còn phác họa hình ảnh người lính ở cả hai bên, với những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp, từ đó làm nổi bật thông điệp về sự trân trọng giá trị hòa bình và hàn gắn vết thương chiến tranh...