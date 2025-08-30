Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Xúc động khoảnh khắc người nhà gặp lại chiến sĩ A80

Gia Linh - Trường Phong - Duy Phạm

TPO - Sáng 30/8, sau buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, hàng nghìn người dân đã đổ về đường Trần Quang Khải để được gặp gỡ, động viên các chiến sĩ. Những cái ôm nghẹn ngào của gia đình, giọt nước mắt sum họp sau nhiều tháng xa cách khiến nhiều người xúc động.


tp-quandan10.jpg
Sáng 30/8, hàng nghìn người đổ về đường Trần Quang Khải (Hà Nội) - khu vực gần Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ gặp mặt những quân nhân tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.
tp-quandan11.jpg
Khu vực này trở nên đặc biệt bởi đây là nơi các chiến sĩ, quân nhân thuộc các khối quân đội tập kết sau màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
tp-quandan65.jpg
tp-quandan63.jpg
Các chiến sĩ sẽ có thời gian ngắn ngủi để nhận những cái ôm động viên, những lời hỏi thăm của người thân, gia đình, bạn bè, khán giả...
tp-quandan49.jpg
Hoà trong dòng người đó, có gia đình nhỏ của anh Nguyễn Bá Tình. Vợ và con gái của anh lặn lội từ Nghệ An ra thăm, chờ ở khu vực đường Trần Quang Khải để được gặp chồng, gặp cha.
tp-quandan4.jpg
tp-quandan1.jpg
Anh Tình công tác ở Sư đoàn 324, là giáo viên của khối đội hình các dân tộc Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành.
tp-quandan25.jpg
tp-quandan27.jpg
tp-quandan30.jpg
Khi gặp anh Tình, chị vợ bật khóc do đã không gặp nhau 4 tháng. Anh Tình vừa bế con vừa động viên vợ.
tp-nguoinhatp2.jpg
Cũng tranh thủ thời gian vừa kết thúc tổng duyệt diễu binh, diễu hành, Võ Thị Hà (sinh viên năm 3 trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) trò chuyện, chụp ảnh với bạn trai đang công tác tại Học viện Phòng không - Không quân. Hà cho biết hôm sơ duyệt (27/8) cũng ra đường Trần Quang Khải để chờ gặp bạn trai, động viên, nói chuyện một chút cho đỡ nhớ. Chỉ kịp trao đổi một chút, bạn trai của Hà lại phải lên xe về điểm tập kết, để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm chính thức. “Hôm Lễ kỷ niệm chính thức, em cũng sẽ ra đây chờ anh ấy”, Hà nói.
tp-quandan40.jpg
tp-quandan39.jpg
Tại đường Trần Quang Khải, rất đông bạn trẻ mang theo những món quà nhỏ để tặng các cán bộ, chiến sĩ, như: kẹo, bánh, nước, khăn ướt… Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình kỷ niệm với các quân nhân, chiến sĩ.
tp-nguoinhatp1.jpg
Chứng kiến tình cảm của mọi người dành cho mình và các đồng đội, chiến sĩ Đinh Văn Đạt (Sư đoàn 361, Quân chủng PKKQ) không khỏi xúc động. “Bản thân em và các đồng đội vừa đi theo khối đội hình từ Lăng Bác ra đây. Dọc đường, người dân động viên và dành tình cảm rất nhiều, khiến chúng em quên đi mệt nhọc”, Đạt nói.
tp-quandan73.jpg
Nhiều khán giả tranh thủ chụp hình, giao lưu với các chiến sĩ sau khi họ hoàn thành Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành.
tp-quandan72.jpg
Các chiến sĩ thuộc Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam vui vẻ chụp hình cùng các em nhỏ. Tất cả tạo trái tim nhằm thể hiện tình quân - dân bền chặt.
tp-quandan68.jpg
tp-quandan70.jpg
Nhiều nữ chiến sĩ nhận được sự yêu thích từ người dân.
tp-quandan75.jpg
tp-quandan57.jpg
tp-quandan56.jpg
Khối nữ quân nhạc, Khối nữ sĩ quan quân y quy tụ nhiều sĩ quan xinh đẹp.
tp-quandan74.jpg
tp-quandan75.jpg
tp-quandan44.jpg
tp-quandan55.jpg
Vẻ đẹp tươi tắn rạng rỡ của các nữ sĩ quan luôn thu hút rất nhiều người dân đến chụp ảnh chung.
img-20250830-201436.jpg

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Gia Linh - Trường Phong - Duy Phạm
#Chiến sĩ #A80 #TP Hà Nội #diễu binh #diễu hành #quân dân #gia đình #tình cảm #xúc động #kỷ niệm #80 năm #Cách mạng tháng Tám #Quốc khánh 2/9

