Xúc động khoảnh khắc người nhà gặp lại chiến sĩ A80

TPO - Sáng 30/8, sau buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, hàng nghìn người dân đã đổ về đường Trần Quang Khải để được gặp gỡ, động viên các chiến sĩ. Những cái ôm nghẹn ngào của gia đình, giọt nước mắt sum họp sau nhiều tháng xa cách khiến nhiều người xúc động.