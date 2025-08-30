Xúc động khoảnh khắc người nhà gặp lại chiến sĩ A80

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.
TPO - Sáng 30/8, sau buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, hàng nghìn người dân đã đổ về đường Trần Quang Khải để được gặp gỡ, động viên các chiến sĩ. Những cái ôm nghẹn ngào của gia đình, giọt nước mắt sum họp sau nhiều tháng xa cách khiến nhiều người xúc động.
Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.