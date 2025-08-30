Bất ngờ thêm concert quốc gia tại Hoàng thành Thăng Long

Chương trình diễn ra 20h ngày 6/9 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, với sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các ca sĩ khách mời như Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa…

Khán giả được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc trẻ trung, những bài hát cách mạng đi cùng năm tháng nay được hòa âm, phối khí đậm chất rock mạnh mẽ.

Ban tổ chức chương trình mong muốn gửi tới thông điệp: “Tình yêu nước không chỉ là ký ức mà đang cháy bỏng trong từng nhịp tim của tuổi trẻ hôm nay”.

Dàn nghệ sĩ đông đảo của Rock Concert - Trái tim Việt Nam.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết tiếp nối thành công của chương trình Tự hào là người Việt Nam, những người thực hiện mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn, đó chính là Rock Concert - Trái tim Việt Nam.

"Rock vốn mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ”, tổng đạo diễn nói.

﻿﻿﻿ Nhiều ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock mạnh mẽ.

Ban tổ chức hy vọng chương trình không chỉ là một đại nhạc hội quy mô, quy tụ những ban nhạc nổi tiếng mà còn là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.

Tổng đạo diễn hứa hẹn chương trình còn có nhiều yếu tố bất ngờ nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Lần đầu chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng Rock Band. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock.