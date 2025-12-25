Truy tặng danh hiệu nghệ nhân quốc gia

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Ánh - Thanh Ngân
TPO - Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam 2025 là dấu mốc lịch sử sau hơn 6 năm chuẩn bị, nhằm vinh danh những người giữ lửa cho tinh hoa dân tộc, biến ẩm thực thành sức mạnh mềm quốc gia.

Lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam được tổ chức tại TPHCM, quy tụ hơn 250 đại biểu. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam - nhấn mạnh đây là sự kiện đỉnh cao nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy và nâng tầm tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của chương trình xét tặng danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đây cũng là lần đầu Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam công bố hệ thống danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam.

ky-7649.jpg
Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Trọng tâm của lễ vinh danh không chỉ nằm ở món ăn mà còn là con người. Ông Nguyễn Quốc Kỳ khẳng định nghệ nhân là những kho tàng sống nắm giữ bí quyết, kỹ năng và linh hồn của ẩm thực truyền thống.

Theo quyết định của Hiệp hội, 28 cá nhân tiêu biểu được phong tặng danh hiệu. Trong đó, danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam được trao cho 15 người, gồm các nghệ nhân Trần Ngọc Nghĩa, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Văn Vinh, Vũ Ngọc Vượng, Cồ Như Đồi, Nguyễn Văn Thông, Lê Văn Lượng, Vũ Ngọc Quyền, Lê Công Hùng, Lê Thị Hồng Mai, Nguyễn Văn Hoàng, Văn Ngọc Thanh, Phạm Xuân Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hồ Tiếu Anh. Họ là những người dày công vun đắp, truyền cảm hứng cho cộng đồng qua từng hương vị vùng miền.

rr.jpg
rrrrr.jpg
Nghệ nhân là những kho tàng sống nắm giữ bí quyết, kỹ năng và linh hồn của ẩm thực truyền thống.

Danh hiệu nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực được trao cho 6 cá nhân đạt đến trình độ tinh xảo về kỹ thuật và chiều sâu văn hóa như bà Nguyễn Thị Hiền, bà Lê Thị Thiết, bà Lê Thị Hồng Dung, ông Doãn Văn Tuấn, ông Lê Văn Khánh, bà Hoàng Thị Ánh Tuyết.

Danh hiệu cao quý nhất là nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực vinh danh những cá nhân có tầm ảnh hưởng quốc tế như bà Mai Thị Trà, ông Lý Sanh, bà Hồ Đắc Thiếu Anh, bà Tôn Nữ Thị Hà, bà Hoàng Thị Như Huy. Nữ nghệ nhân Phan Tôn Gia Hiền được công nhận là nghệ nhân ưu tú.

Dịp này, ban tổ chức truy tặng danh hiệu nghệ nhân quốc gia cho nhà giáo ưu tú Triệu Thị Chơi. Bà là người biên soạn và có các loại đầu sách về nữ công gia chánh tại TPHCM sớm nhất kể từ sau năm 1975. Đại diện gia đình nghệ nhân đón nhận bằng vinh danh trong tiếng vỗ tay không ngớt, minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị mà bà đã để lại cho hậu thế.

rty.jpg﻿
rrrrs.jpg﻿
Đóng góp của các cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy và nâng tầm tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc được ghi nhận.

28 nghệ nhân mang trên vai sứ mệnh nấu những món ăn ngon, đồng thời kể câu chuyện về một Việt Nam hùng cường qua văn hóa ẩm thực.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng chương trình xét tặng danh hiệu ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào việc bảo tồn và nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngọc Ánh - Thanh Ngân
