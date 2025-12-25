NSND Đinh Bằng Phi qua đời

TPO - Người trong nghề và khán giả nhớ đến NSND Bằng Phi với gương mặt đẹp, vóc dáng thư sinh, nho nhã. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn với nghệ thuật hát bội ở Việt Nam.

NSND Đinh Bằng Phi qua đời lúc 8h30 sáng 25/12, hưởng thọ 88 tuổi. Chiều cùng ngày, đại diện gia đình báo tin về lễ tang. Lễ nhập quan diễn ra lúc 16h30 chiều 25/12. Lễ động quan bắt đầu từ 5h45 sáng 28/12. Linh cữu nghệ sĩ được an táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

NSND Đinh Bằng Phi ra đi để lại khoảng trống lớn với nghệ thuật hát bội ở Việt Nam. Cuối đời, nghệ sĩ mắc bệnh alzheimer, lúc nhớ lúc quên.

NSND Đinh Bằng Phi có khoảng 40 kịch bản sáng tác và chuyển thể.

Nghệ sĩ Bằng Phi sinh năm 1938, quê Đồng Tháp, mê hát bội từ nhỏ nhờ những buổi xem hát chầu ở sân đình. Nhờ am tường Hán học, cổ văn và biết nhiều điển tích, ông được giao chủ nhiệm lớp hát bội của Trường quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Năm 1971, ông lập ban hát bội Đinh Bằng Phi với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ có tiềm năng như Kim Thanh, Ngọc Khanh, Ngọc Dung, Xuân Quan.

Trong sự nghiệp, NSND Đinh Bằng Phi có khoảng 40 kịch bản sáng tác và chuyển thể, tiêu biểu như Thần Nữ dâng Ngũ linh kỳ, Xử án Bàng Quý Phi, Ngọc Kỳ Lân xuất thế, Cánh tay Vương Tá, Nguyễn Trãi nhập Đông Quan, Trần Bình Trọng tuẫn tiết, Bông hồng núi Nưa. Từ sau năm 1975, ông là diễn viên, tác giả kịch bản, đạo diễn, cố vấn Đoàn Nghệ thuật Hát bội, sau là Nhà hát nghệ thuật hát bội TPHCM.

Nghệ sĩ còn giữ vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2011, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

NSND Đinh Bằng Phi (phải) và đạo diễn Thanh Hiệp. Ảnh: Thanh Hiệp.

Sau khi về hưu năm, NSND Đinh Bằng Phi dành tâm huyết nghiên cứu công trình Nhìn về sân khấu hát bội Nam bộ, đặt nền móng cho việc nghiên cứu về lịch sử hát bội miền Nam sau này.

Năm 2020, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức triển lãm ảnh và tọa đàm chuyên đề về những đóng góp của NSND Đinh Bằng Phi với hát bội. Qua đó, nhiều thế hệ học trò của NSND Đinh Bằng Phi vinh danh người thầy tận tụy, cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật. Những công trình nghiên cứu, đúc kết bài học từ nghệ thuật hát bội của ông trở thành giáo trình giảng dạy quý giá.

Người trong nghề và khán giả nhớ đến NSND Bằng Phi với gương mặt đẹp, vóc dáng thư sinh, nho nhã. Đồng nghiệp, học trò nhận xét ông là người hiền hậu, vui vẻ. Những năm cuối đời, ông có nguyện vọng xây dựng phòng trưng bày hình ảnh tư liệu, tạo không gian đặc trưng của hát bội tại tư gia.