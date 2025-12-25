Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bộ phim Việt công bố đầu tư 30 tỷ đồng, đối đầu Trấn Thành, Trường Giang mùa Tết

Thanh Ngân - Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phim điện ảnh "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" giới thiệu khái niệm mới loại hình tội phạm tinh vi, hoạt động dưới lớp vỏ pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Nhà sản xuất chia sẻ nhiều sự cố khiến phim chật vật 10 năm mới được ra rạp.

Diễn viên bị xóa mặt

Chiều 24/12, nhà sản xuất phim điện ảnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác công bố thông tin mới về tác phẩm, trong đó đề cập mức đầu tư và hành trình 10 năm đưa phim ra rạp. Dự án trải qua hai lần đổi tên, từ Sứ mạng sinh tử (2016) đến Phá vây (2021) và cuối cùng là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác. Nhà sản xuất khẳng định nhan đề mới rũ bỏ hoàn toàn những phiên bản cũ lỗi thời để phim tái sinh mạnh mẽ hơn.

Nhân vật chính Chiến Nam - Longka thủ vai - lấy cảm hứng từ hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an Việt Nam, với những phẩm chất kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải. Longka cho biết anh bị đứt dây chằng chéo trước từ năm 2016. Thay vì phẫu thuật, Longka bó chân để tiếp tục quay phim vì áp lực kinh phí và thời gian. Anh dự định chỉ sau khi phim ra mắt vào đầu năm 2026 mới dành thời gian để phục hồi cơ thể.

chiennam-tsr-hd-xx-709-20-master-digital-251216-153000-00-44-20still022.jpg
chiennam-tsr-hd-xx-709-20-master-digital-251216-153000-01-17-06still037.jpg
chiennam-tsr-hd-xx-709-20-master-digital-251216-153000-01-35-22still041.jpg
chiennam-tsr-hd-xx-709-20-master-digital-251216-153000-01-43-20still044.jpg
Cảnh hành động nghẹt thở trong phim.

Diễn viên Trương Minh Cường vào vai trùm xã hội đen, sở hữu nhiều bất động sản khắp cả nước. Nhân vật mang dáng vẻ quyền lực, toan tính. Quá trình làm phim, nam diễn viên cũng gặp chấn thương khá nặng.

“Tôi gãy tay trong một cảnh quay nhưng vẫn phải nén đau đánh tiếp cho xong mới đi bệnh viện. Có những cảnh nguy hiểm phải tự thực hiện đến mức rớm máu cả người. Thử thách lớn nhất là bản thân gần như không có nền tảng võ thuật, phải tập lại từ đầu để theo kịp nhịp phim”, Trương Minh Cường nói. Lần trở lại này, nam diễn viên tuyên bố sẽ lột xác với vai phản diện gai góc và có cảnh nóng táo bạo.

chiennam-tsr-hd-xx-709-20-master-digital-251216-153000-01-29-02still038.jpg
Diễn viên Trương Minh Cường chấn thương khi quay phim.

Điểm khiến phim trở nên khác biệt so với các phim hành động cùng thời điểm là tính thực chiến, được các chuyên gia võ thuật cố vấn sát sao. Ngoài dàn diễn viên chính, diễn viên đóng thế Tuấn Voi cũng chịu nhiều cú đấm đau để phục vụ bộ phim.

Tại sự kiện công bố phim, đạo diễn Trần Hòa Bình tiết lộ thêm thông tin gây sốc. Một nữ diễn viên gặp vấn đề pháp lý khiến ê-kíp phải dùng kỹ xảo để xóa mặt, 30% kịch bản chính ghi hình lại từ đầu.

Huy động 100 doanh nghiệp góp vốn

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác tiên phong giới thiệu khái niệm masiness - loại hình tội phạm tinh vi hoạt động dưới lớp vỏ pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Tập đoàn bất động sản trong phim là hiện thân của sự tha hóa quyền lực, nơi những giao dịch máu và tiền được che đậy bằng vẻ ngoài lịch lãm. Đây là hướng đi mới lạ, đánh vào tâm lý tò mò của khán giả bên cạnh các pha hành động nghẹt thở.

Phim cũng kể câu chuyện về tình yêu và lòng trung thành. Trong phim, hai thế giới được phân tách rõ, một bên là cuộc chiến hiểm nguy của người anh hùng, một bên là tình yêu giữa nam chính và nữ phóng viên tên Kim.

chiennam-tsr-hd-xx-709-20-master-digital-251216-153000-00-20-10still014.jpg
chiennam-tsr-hd-xx-709-20-master-digital-251216-153000-00-18-04still013.jpg
Phim có dàn diễn viên Tùng Yuki, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên.

Về kinh phí, con số 30 tỷ đồng được làm rõ là tổng mức đầu tư cộng dồn trong 10 năm. Giám đốc sản xuất Bảo Trân thừa nhận ê-kíp "vừa làm vừa chạy tiền”, huy động sự góp vốn của hơn 100 doanh nghiệp và cá nhân để duy trì dự án.

Tác phẩm của đạo diễn Trần Hòa Bình dán nhãn T16, quy tụ dàn diễn viên gồm Longka, Trương Minh Cường, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên.

Phim ra rạp dịp sát Tết Nguyên đán 2026, cạnh tranh với tác phẩm của Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn.

Thanh Ngân - Ngọc Ánh
#phim hành động #Chiến Nam #Longka #Trương Minh Cường #đầu tư phim #hậu kỳ #kịch bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục