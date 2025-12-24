Nữ diễn viên kém 30 tuổi vào vai người tình của NSND Trung Anh

TPO - Diễn viên Huyền Trang kể tình huống đỏ mặt khi đóng vai người tình bí mật của NSND Trung Anh trong phim “Lằn ranh”.

Cảnh phim đỏ mặt của Huyền Trang và NSND Trung Anh

Trong Lằn ranh, Mỹ Trinh do Huyền Trang thủ vai không xuất hiện như một nhân vật gây sốc ngay từ đầu. Những tập đầu, cô bước vào phim với hình ảnh quen thuộc của nữ doanh nhân thành đạt, ăn nói chừng mực, phong thái tự tin, kiểm soát tốt mọi tình huống.

Tuy nhiên, chính sự điềm tĩnh ấy lại là lớp vỏ che giấu một đời sống cảm xúc nhiều khoảng trống, đặc biệt là mối quan hệ ngoài luồng với Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách, do NSND Trung Anh đảm nhận.

Phim Lằn ranh được đẩy lên cao trào khi Mỹ Trinh (Huyền Trang đóng) lộ diện là người tình của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách (NSND Trung Anh).

Mối quan hệ này tạo cao trào và những nút thắt kịch tính cho phim, kéo theo nhiều tranh luận của khán giả. Đáng chú ý khi ngoài đời NSND Trung Anh hơn Huyền Trang 30 tuổi, lại thường gắn với những vai diễn đứng đắn, nghiêm túc.

Chia sẻ với Tiền Phong, Huyền Trang thừa nhận Mỹ Trinh là vai diễn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phải vượt qua giới hạn của bản thân.

“Tôi phải chuẩn bị từ ngoại hình, đài từ, nhấn nhá trong lời thoại. Mỹ Trinh là vai có trạng thái tâm lý liên tục xoay chuyển trong tình hoàn cảnh, tình huống khác nhau. Tôi xem nhiều phim có dạng vai tương tự để học hỏi cách diễn, tìm hiểu kỹ tâm lý nhân vật”, cô nói.

Áp lực càng lớn hơn khi Huyền Trang diễn xuất cùng NSND Trung Anh - nghệ sĩ gạo cội, nổi tiếng khắt khe trong nghề.

Những câu thoại dài, nặng tâm lý, đòi hỏi chính xác từng chữ khiến nữ diễn viên phải “học thuộc thoại trước ở nhà, nghiên cứu từng cảnh quay trước khi bấm máy”. Thậm chí, có những khoảnh khắc hậu trường vừa căng thẳng vừa thú vị.

Huyền Trang kể lại cảnh nhân vật của NSND Trung Anh cần nói: “Em là người làm cho anh tái sinh” - một câu thoại được dự đoán có thể “viral”, nhưng khiến nam nghệ sĩ… đỏ mặt vì ngại, không quen diễn cảnh tình cảm.

“Chú Trung Anh không thể nói được câu thoại đó vì ngại và cho rằng không hợp. Mỗi lần đóng các cảnh tình cảm, chú ấy đều đỏ mặt vì ngại”, Huyền Trang chia sẻ.

Cảnh thân mật giữa Huyền Trang và NSND Trung Anh khá tiết chế, chừng mực.

Điểm đáng chú ý trong Lằn ranh là cách ê-kíp xử lý các phân đoạn nhạy cảm giữa Mỹ Trinh và nhân vật nam chính. Thay vì đẩy cao kịch tính bằng yếu tố gây sốc, các cảnh phim được tiết chế, tập trung vào ánh mắt, nhịp thoại và sự ăn ý của diễn viên.

“Tôi và chú Trung Anh bàn bạc để phối hợp mượt mà. Dù lần đầu đóng cặp nhưng khá ăn ý, nhiều cảnh chỉ cần một đúp là đạt”, Huyền Trang cho biết.

Theo Huyền Trang, cao trào tâm lý của Mỹ Trinh dồn về những tập cuối. Nữ diễn viên tiết lộ cô phải tập trước cả tuần, thậm chí những ngày nghỉ vẫn ở lại khách sạn để tự luyện tập. “Càng về sau, diễn biến của Mỹ Trinh nặng hơn nhiều so với những tập đầu”, cô nói.

Thích vai diễn gai góc, vượt qua giới hạn bản thân

Huyền Trang chia sẻ cô thích nhân vật Mỹ Trinh ngay từ khi đọc kịch bản. Mỹ Trinh là doanh nhân thành đạt, sắc sảo nhưng có góc khuất muốn che giấu. Trước mặt mọi người, Mỹ Trinh luôn thể hiện là người tài giỏi, mạnh mẽ nhưng mặt khác muốn được yêu thương, có tri kỷ đồng hành.

“Những nhân vật gai góc, liên tục thay đổi sắc thái như thế này, tôi rất thích. Có cảm giác một ngày mình được sống 5-7 con người khác nhau”, Huyền Trang chia sẻ.

Chính sự biến đổi liên tục ấy khiến Mỹ Trinh không thể bị đóng khung trong một tuyến vai “người tình” đơn thuần, mà trở thành mắt xích quan trọng chi phối diễn biến tâm lý toàn bộ câu chuyện.

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Trước Lằn ranh, cô đóng nhiều phim như Đường lên Điện Biên, Lựa chọn số phận, Gia phả của đất, Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen…

Khi phim lên sóng, Mỹ Trinh nhanh chóng trở thành nhân vật gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng cô đáng trách vì những lựa chọn tình cảm, nhưng cũng không ít khán giả nhìn thấy sự cô độc và tổn thương ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ.

Với Huyền Trang, Mỹ Trinh là “người đáng thương”. “Cô ấy chẳng bao giờ được sống thật với lòng mình, lúc nào cũng một mình chống chọi để bảo vệ sự nghiệp, chạy theo danh vọng và tình yêu. Mỹ Trinh luôn tìm kiếm một người yêu thương mình thật lòng để trút bỏ vẻ ngoài nữ cường”, nữ diễn viên bày tỏ.

Huyền Trang thừa nhận Mỹ Trinh không chỉ giúp cô được khán giả biết đến nhiều hơn, còn mở ra con đường theo đuổi những vai diễn gai góc, nhiều thách thức hơn trong tương lai.

“Tôi vui và hạnh phúc khi nhân vật Mỹ Trinh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhân vật gây tranh cãi tức là tôi đã thực hiện đúng ý đồ kịch bản. Ngày nào tôi cũng đọc bình luận của khán giả để học hỏi, rút kinh nghiệm và làm tốt hơn vai diễn của mình. Sự quan sát, theo dõi của khán giả vừa là hạnh phúc và áp lực để chúng tôi nỗ lực hơn”, Huyền Trang nói.