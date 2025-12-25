Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Lần đầu diễn kịch trong Bảo tàng Hồ Chí Minh

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Một tình yêu bao la" do Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện, đánh dấu lần đầu một tác phẩm kịch nói được biểu diễn trong không gian bảo tàng. Chương trình góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp cận văn hóa, giúp du khách, khách tham quan có thêm những trải nghiệm mới mẻ, sâu sắc và giàu cảm xúc hơn khi tìm hiểu về Bác Hồ.

Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Bác Hồ, một tình yêu bao la nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hình thức sinh động, giàu sức lan tỏa.

Chương trình bao gồm 4 vở kịch ngắn: Chuyện nhà chị Tín, Đoàn kết là sức mạnh, Đôi mắt sáng, Miền Nam trong trái tim Bác. Đây là những câu chuyện đời thường, giản dị gần gũi mà sâu sắc của Bác Hồ đối với đồng bào, chiến sĩ với tất cả tầng lớp nhân dân. Từ những câu chuyện đó, hình ảnh và phong cách của Người đã được khắc họa chân thực, sinh động, giàu tính nhân văn và lan tỏa sâu sắc để chúng ta hiểu hơn về Bác, cùng nhau học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

z7363756396822-b4fc9c3c0730842046891cdd4b35ca04.jpg
NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu về chương trình Bác Hồ - Một tình yêu bao la.

Mở đầu chuỗi chương trình lần này, Nhà hát Kịch Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu đến khán giả vở Chuyện nhà chị Tín. Vở kịch được dàn dụng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Trịnh Mai Nguyên, tập trung khai thác hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng giàu chiều sâu nhân văn.

Phát biểu khai mạc chương trình, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết chương trình Bác Hồ - Một tình yêu bao la mang ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu lần đầu hợp tác biểu diễn giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

tp-bacho1ty6.jpg
tp-bacho1ty8.jpg
tp-bacho1ty2.jpg
Vở kịch ngắn Chuyện nhà chị Tín mở đầu chương trình Bác Hồ - Một tình yêu bao la.

"Thông qua sự phối hợp này, chúng tôi mong muốn đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với không gian trưng bày lịch sử, để các giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được cảm nhận bằng hiện vật và tư liệu, mà còn được sống động hóa bằng cảm xúc nghệ thuật", NSƯT Kiều Minh Hiếu nói.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam tin rằng việc kết hợp giữa sân khấu kịch nói và không gian bảo tàng sẽ góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp cận văn hóa, giúp du khách, khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm những trải nghiệm mới mẻ, sâu sắc và giàu cảm xúc hơn khi tìm hiểu về Bác Hồ, về con người Việt Nam, về lịch sử đấu tranh kiên cường nhưng giàu nhân văn của dân tộc ta.

"Đây cũng là hướng đi phù hợp trong việc gắn kết nghệ thuật biểu diễn với du lịch văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế", NSƯT Kiều Minh Hiếu nêu.

tp-bacho1ty1-1767.jpg
Nghệ sĩ Minh Hải thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở Bác Hồ - Một tình yêu bao la.

Vở diễn có sự tham gia của nghệ sĩ Minh Hải, Mai Hương, Phương Nam, Tiến Đạt, Hồ Liên, Thu Hồng, Minh Thu… hứa hẹn để lại những dư âm đẹp trong lòng khán giả, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội hôm nay.

Ngoài vở kịch ngắn Chuyện nhà chị Tín, chương trình Bác Hồ - Một tình yêu bao la còn 3 vở: Đoàn kết là sức mạnh, Đôi mắt sáng, Miền Nam trong trái tim Bác. Trong đó, Đoàn kết là sức mạnh khắc họa mâu thuẫn nội bộ trong Đại đoàn Tả ngạn những ngày đầu kháng chiến, làm suy giảm tinh thần chiến đấu; qua chuyến thăm của Bác Hồ, các chiến sĩ được hóa giải khác biệt và thấu hiểu đoàn kết là sức mạnh cốt lõi, điều kiện tiên quyết để vượt qua thử thách và giành thắng lợi.

Vở Đôi mắt sáng kể về người lính mù lòa sau chiến tranh, rơi vào cô lập và tuyệt vọng, cuộc gặp Bác giúp anh tìm lại nghị lực, niềm tin và lạc quan sống. Miền Nam trong trái tim Bác khắc họa tình cảm sâu nặng, thủy chung giữa Bác Hồ và đồng bào miền Nam, luôn hướng về nhau bằng nỗi nhớ và niềm tin son sắt.

Gia Linh
#Bác Hồ #chương trình nghệ thuật #sân khấu kịch #tư tưởng Hồ Chí Minh #Bảo tàng Hồ Chí Minh #văn hóa Việt Nam #truyền thống cách mạng

