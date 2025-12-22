81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

TPO - Không chỉ là bản hùng ca tri ân chặng đường 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" còn xúc động tái hiện hình ảnh người lính trong thời bình: bắc cầu phao, chèo phà, dầm mình trong mưa lũ để đưa người dân qua sông, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt Mệnh lệnh từ trái tim.

Chương trình là bản hùng ca tri ân và tôn vinh đội quân anh hùng - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Với sự kết hợp giữa ngôn ngữ âm nhạc nghệ thuật và chùm phóng sự sinh động, những cuộc trò chuyện, gặp gỡ chân thành, giàu cảm xúc, Mệnh lệnh từ trái tim không chỉ tái hiện sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ chiến sĩ mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật Mệnh lệnh từ trái tim.

Chương trình được chia thành 3 chương: Khí phách từ trong lửa đỏ, Sứ mệnh giữa bình yên và Lời thề dựng xây đất nước đẹp tươi nhằm tái hiện hành trình 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mỗi chương trong Mệnh lệnh từ trái tim là lát cắt lịch sử, tái hiện chặng đường chiến đấu, hy sinh và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ những năm tháng khói lửa chiến tranh đến vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thời bình.

﻿ ﻿ Chương trình được chia làm 3 chương nhằm khắc họa rõ nét hành trình 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mỗi câu chuyện được kể tại chương trình đều cho thấy mệnh lệnh luôn là nòng cốt để rèn nên sức mạnh thép, bản lĩnh vàng của một đội quân tinh nhuệ, chính quy, cơ động và linh hoạt. Trong đó có câu chuyện về tình yêu bầu trời của Thiếu tá Lương Nguyễn Hữu Phước đã nhen nhóm từ những ngày thơ bé. Đại tá Lương Đình Hợi không thể ngờ những lần con trai theo cha vào đơn vị đã nuôi dưỡng ước mơ bay lên trời xanh trong cậu tự lúc nào.

“Đối với chúng tôi phi công quân sự là nghề tự hào, niềm tự hào được khoác lên mình bộ quân phục, chiếc mũ bay và bay trên vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng cũng là áp lực rất lớn. Tất cả mọi phán đoán, mọi hành động của phi công đều xảy ra trong tích tắc và có thể phải trả giá với những quyết định sai lầm của mình”, Thiếu tá Lương Nguyễn Hữu Phước chia sẻ.

Những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc trên sân khấu Mệnh lệnh từ trái tim.

Chương trình còn kể câu chuyện của người lính tàu ngầm khắc họa niềm tin và ý chí vượt khó, câu chuyện về cầu phao Phong Châu và việc bộ đội công binh sử dụng phà đưa bà con qua sông suốt một năm qua, nối liền bờ vui cho người dân… Cuộc hội ngộ bất ngờ của Trung úy Nguyễn Quang Phương và bạn gái Thu Trang để lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho những người tham gia chương trình.

Câu chuyện của Phương và Trang không chỉ là mối tình riêng của hai người, mà còn đại diện cho tình yêu thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ và những người ở hậu phương. Bởi lẽ, còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã để lại hạnh phúc riêng, lặng lẽ chấp nhận những thiệt thòi để lựa chọn những nhiệm vụ lớn lao, vì Tổ quốc, vì nhân dân. Ở họ luôn hiện hữu một chữ "dám": dám hành động, dám sáng tạo, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm.

Chuyện tình của Trung úy Nguyễn Quang Phương và Thu Trang đại diện cho tình yêu thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ và những người ở hậu phương.

Bên cạnh những câu chuyện tôn vinh đội quân anh hùng - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, một điểm nhấn khác của chương trình là những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, khơi gợi trong mỗi khán giả niềm tự hào, niềm tin vào lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

15 tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu, xuyên suốt trong chương trình, hoà vào bản hùng ca ý chí và sức mạnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Mệnh lệnh từ trái tim có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSUT Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Hoàng Bách, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Hương Ly, nhóm Oplus cùng sự góp mặt của các cựu chiến binh, Hợp xướng Quân đội, Đoàn nghi lễ Quân đội

Những hoạt cảnh kịch trong chương trình để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Điểm nhấn trong chương trình là chùm ca khúc đi cùng năm tháng được phối khí mới: Vì nhân dân quên mình, Hát mãi khúc quân hành, mashup Tiến bước dưới quân kỳ - Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Việt Nam, Lời trái tim Việt Nam, mashup Việt Nam tử tế - Điều tử tế bay xa, Tôi phi thường…