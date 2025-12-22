Lung linh ánh đèn, các nhà thờ Đà Nẵng trở thành điểm hẹn tình yêu

TPO - Những ngày cận kề lễ Giáng sinh, nhiều nhà thờ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đồng loạt lên đèn, khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tạo nên không gian lung linh sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp hình.