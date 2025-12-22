Lung linh ánh đèn, các nhà thờ Đà Nẵng trở thành điểm hẹn tình yêu

TPO - Những ngày cận kề lễ Giáng sinh, nhiều nhà thờ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đồng loạt lên đèn, khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tạo nên không gian lung linh sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp hình.
Ghi nhận tại nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, nhà thờ Phú Hạ, nhà thờ Phú Thượng... từ sớm khuôn viên đã trở nên nhộn nhịp. Hệ thống đèn LED được bố trí dọc theo mặt tiền, tháp chuông và hàng rào, kết hợp cùng cây thông Noel, tiểu cảnh hang đá tái hiện đêm Chúa giáng sinh.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc trước lễ Giáng sinh.
Nhiều bạn trẻ, các cặp đôi rủ nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ qua những bức ảnh.