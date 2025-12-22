Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lung linh ánh đèn, các nhà thờ Đà Nẵng trở thành điểm hẹn tình yêu

Duy Quốc

TPO - Những ngày cận kề lễ Giáng sinh, nhiều nhà thờ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đồng loạt lên đèn, khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tạo nên không gian lung linh sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp hình.

Nhiều nhà thờ tại Đà Nẵng rực rỡ ánh đèn chào đón Giáng sinh. Video: Duy Quốc.
tp-nhathodngs-9.jpg
Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp TP. Đà Nẵng. Khi màn đêm buông xuống, nhiều nhà thờ lớn nhỏ trên địa bàn đồng loạt lên đèn trang trí, khoác lên mình diện mạo rực rỡ, lung linh, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Duy Quốc.
tp-nhathodngs-7.jpg
tp-nhathodngs-15.jpg
Ghi nhận tại nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, nhà thờ Phú Hạ, nhà thờ Phú Thượng... từ sớm khuôn viên đã trở nên nhộn nhịp. Hệ thống đèn LED được bố trí dọc theo mặt tiền, tháp chuông và hàng rào, kết hợp cùng cây thông Noel, tiểu cảnh hang đá tái hiện đêm Chúa giáng sinh.
tp-nhathodngs-8.jpg
Khung cảnh lung linh, rực rỡ tại các nhà thờ thu hút nhiều người đến chụp hình.
tp-nhathodngs1-1.jpg
Trần Mỹ Bình (trú phường Hòa Khánh) chia sẻ năm nào các nhà thờ ở Đà Nẵng cũng được trang hoàng, lên đèn lung linh, rực rỡ sắc màu, tạo nên không khí Noel rất đặc trưng. “Mỗi mùa Giáng sinh, tôi thường cùng bạn bè đến tham quan, chụp ảnh và cảm nhận sự ấm áp, bình yên lan tỏa từ các nhà thờ. Mỗi năm cách trang trí lại có nét mới, không trùng lặp, nên đi năm nào cũng thấy háo hức và thú vị”, Bình nói.
tp-nhathodngs-13.jpg
tp-nhathodngs-18.jpg
tp-nhathodngs-17.jpg
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc trước lễ Giáng sinh.
tp-nhathodngs1.jpg
Nguyễn Hoàng Hải Yến Nhi cùng chồng đưa con đến nhà thờ vui chơi cho hay không khí Giáng sinh năm nay rất nhộn nhịp, các nhà thờ được trang trí đẹp mắt, tạo không gian ấm áp để trẻ nhỏ có thể vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn niềm vui của mùa Noel.
tp-nhathodngs1-2.jpg
tp-nhathodngs-16.jpg
tp-nhathodngs-14.jpg
Nhiều bạn trẻ, các cặp đôi rủ nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ qua những bức ảnh.
tp-nhathodngs-6.jpg
Đại diện một số giáo xứ cho biết mỗi dịp Giáng sinh, bà con giáo dân lại cùng nhau tụ họp, chung tay dựng hang đá, trang trí khuôn viên nhà thờ, háo hức chào đón mùa lễ quan trọng nhất trong năm.
tp-nhathodngs-4.jpg
Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của cộng đồng Công giáo mà dần trở thành ngày hội chung của mọi người. Những ánh đèn lung linh từ các nhà thờ lớn ở Đà Nẵng không chỉ tô điểm vẻ đẹp, mà còn lan tỏa thông điệp về một mùa Noel an lành, ấm áp.
Duy Quốc
