Nhà thờ Đức Bà TP HCM rực rỡ ánh sáng đón Giáng sinh 2025

Phạm Nguyễn

TPO - Trước thềm Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà khoác lên “tấm áo ánh sáng” rực rỡ giữa trung tâm TP HCM, biến không gian xung quanh trở nên lung linh và tràn ngập không khí Noel 2025.

tp-ld-1-28.jpg
Hàng triệu bóng đèn led đã biến mặt tiền Nhà thờ Đức Bà thành một tấm phông sáng lộng lẫy ngay giữa trung tâm TP HCM, tạm thời che đi giàn giáo vẫn còn đó sau nhiều năm trùng tu. Từ sân chính nhà thờ, khu cà phê bệt phía Trường Tiểu học Hòa Bình, cho đến các khu vực lân cận như đường sách Nguyễn Văn Bình và Bưu điện thành phố góc đều chật kín người.
593671793-25829728023298296-5074591412895880528-n.jpg
Nhìn từ xa, Nhà thờ Đức Bà như được bao bọc bởi những dải lụa lấp lánh, hút hồn người xem trong đêm. Ảnh: Vũ Đình Anh Duy
tp-ld-1-24.jpg
tp-ld-1-13.jpg
tp-ld-1-26.jpg
Sân trước nhà thờ đông nghịt người. Dưới ánh sáng dịu hòa, tín đồ quỳ cầu nguyện trang nghiêm, trong khi nhóm bạn trẻ háo hức tạo dáng chụp ảnh check-in, đan xen cùng tiếng cười và tiếng chuông từ nhà thờ vọng ra.
tp-ld-1-7.jpg
Ánh sáng lộng lẫy từ nhà thờ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn và nán lại chiêm ngưỡng.
tp-ld-1-16.jpg
tp-ld-1-15.jpg
tp-ld-1-14.jpg
Tại góc đường Công xã Paris - Hàn Thuyên, nhiều nhóm bạn trẻ đã tập trung để tranh thủ chụp ảnh. Khu vực cà phê bệt phía trước Trường Tiểu học Hòa Bình cũng không còn một chỗ trống, tất cả đều có mặt từ rất sớm để chọn được góc nhìn đẹp nhất ngắm nhìn Nhà thờ Đức Bà.
tp-ld-1-6.jpg
tp-ld-1-1.jpg
Trên vỉa hè, hàng trăm người ngồi trò chuyện, ăn uống và hướng tầm nhìn về phía Nhà thờ Đức Bà trong không khí náo nhiệt.
tp-ld-1-38.jpg
tp-ld-1-34.jpg
tp-ld-1-36.jpg
Các trung tâm thương mại cũng đồng loạt trang hoàng với tiểu cảnh Noel, hươu tuần lộc và những cây thông khổng lồ, góp phần làm rực rỡ thêm khu vực trung tâm thành phố.
tp-ld-1-31.jpg
tp-ld-1-10.jpg
tp-ld-1-9.jpg
tp-ld-1-12.jpg
Người dân và du khách liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Nhà thờ Đức Bà trong ánh sáng lộng lẫy.
tp-ld-1-30.jpg
tp-ld-1-29.jpg
Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng trở thành một trong những điểm chiêm ngưỡng Nhà thờ Đức Bà lý tưởng.
593306247-4283381071892551-2331409925741403492-n-9449.jpg
Để chào đón Giáng sinh năm nay, hơn 1.000 km dây đèn LED sẽ được thắp sáng trên toàn bộ mặt tiền công trình và hai tháp chuông. Theo đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, hoạt động thắp sáng chính thức diễn ra từ 18h45 đến 23h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 1/12 và kéo dài đến hết ngày 5/1/2026, góp phần tạo nên không khí lễ hội. Đây là năm thứ ba nhà thờ trang trí đèn kể từ năm 2017, việc sử dụng công nghệ LED không tỏa nhiệt giúp đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện năng. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Phạm Nguyễn
#Nhà thờ Đức Bà #giáng sinh #TPHCM #đèn LED #lễ hội

