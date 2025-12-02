Nhà thờ Đức Bà TP HCM rực rỡ ánh sáng đón Giáng sinh 2025

TPO - Trước thềm Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà khoác lên “tấm áo ánh sáng” rực rỡ giữa trung tâm TP HCM, biến không gian xung quanh trở nên lung linh và tràn ngập không khí Noel 2025.
Sân trước nhà thờ đông nghịt người. Dưới ánh sáng dịu hòa, tín đồ quỳ cầu nguyện trang nghiêm, trong khi nhóm bạn trẻ háo hức tạo dáng chụp ảnh check-in, đan xen cùng tiếng cười và tiếng chuông từ nhà thờ vọng ra.
Tại góc đường Công xã Paris - Hàn Thuyên, nhiều nhóm bạn trẻ đã tập trung để tranh thủ chụp ảnh. Khu vực cà phê bệt phía trước Trường Tiểu học Hòa Bình cũng không còn một chỗ trống, tất cả đều có mặt từ rất sớm để chọn được góc nhìn đẹp nhất ngắm nhìn Nhà thờ Đức Bà.
Trên vỉa hè, hàng trăm người ngồi trò chuyện, ăn uống và hướng tầm nhìn về phía Nhà thờ Đức Bà trong không khí náo nhiệt.
Các trung tâm thương mại cũng đồng loạt trang hoàng với tiểu cảnh Noel, hươu tuần lộc và những cây thông khổng lồ, góp phần làm rực rỡ thêm khu vực trung tâm thành phố.
Người dân và du khách liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Nhà thờ Đức Bà trong ánh sáng lộng lẫy.
Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng trở thành một trong những điểm chiêm ngưỡng Nhà thờ Đức Bà lý tưởng.