Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái

TPO - Tại phường Vĩnh Hội (TPHCM), nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án cầu đường Nguyễn Khoái bắc qua kênh Tẻ và rạch Bến Nghé. Công trình được xem là nút kết nối chiến lược giữa Quận 7, Quận 4 với khu vực trung tâm cũ Quận 1, hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc cho trục Nam thành phố.