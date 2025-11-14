Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh mặt đất nhấp nhô, nhà cửa nứt toác ở TPHCM

Phạm Nguyễn

TPO - Nhiều khu vực ở phường An Lạc (quận Bình Tân cũ, TPHCM) đang bị lún sụt từng mảng, khiến nền đất nhấp nhô, tường nhà và hạ tầng dân sinh bị nứt vỡ. Trong giai đoạn 2005-2017, khu vực này ghi nhận biên độ lún tới 81 cm, thuộc nhóm nghiêm trọng nhất thành phố.

img-6816.jpg
Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường An Lạc, gồm hai khối nhà rộng 3.000 m², xuất hiện nhiều vết nứt lớn ở chân tường, cột bê tông gãy tạo khe hở rộng, nền bong tróc và lún sâu. Mức độ sụt lún có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
img-6821.jpg
Nền móng bên ngoài khu nhà tập luyện võ xuất hiện nhiều vết nứt lớn.
img-6810.jpg
Các vết nứt tạo khoảng hở giữa nền tòa nhà và mặt sân lên tới khoảng 10 cm.
img-6809.jpg
Bồn hoa cong vênh theo chiều dài, như muốn đổ sập.
img-6828.jpg
Tại khu nhà Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi quận Bình Tân (cũ), phần nền phía dưới đã lún thấp hơn bậc tam cấp và phải được nối lại bằng một đoạn dốc bê tông gia cố.
img-6839.jpg
img-6824.jpg
img-6792.jpg
Móng tòa nhà hở toác, khiến toàn bộ công trình bị đội lên cao hơn vỉa hè khoảng 30 cm.
img-6837.jpg
Đây là phần nền có vết nứt lớn nhất của toàn nhà. Công trình được xây dựng khoảng 10 năm.
img-6799.jpg
Nền xi măng xung quanh nứt gãy, chỗ nhô lên, chỗ lún xuống khoảng 50 cm.
img-6798.jpg
Toà nhà này có nơi nền móng nhấp nhô, gợn sóng.
img-6851.jpg
Khu dân cư dọc đường Lê Cơ cũng ghi nhận hiện tượng nứt, lún nghiêm trọng.
img-6881.jpg
img-6863.jpg
Nền móng của trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ với khoảng hở 50 cm so với nền sân.
img-6855.jpg
Cầu đi bộ số 2 gần nút giao Lê Cơ - Võ Văn Kiệt xuất hiện khoảng hở giữa bệ tam cấp và nền vỉa hè.
img-6858.jpg
Khoảng hở hình chữ V của hai căn nhà nằm trên đường Võ Văn Kiệt.
img-6861.jpg
Một đoạn vỉa hè đường Võ Văn Kiệt bị sụp xuống.
img-6850.jpg
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường An Lạc cho biết tình trạng lún sụp nền đất tại khu vực phường đã được ghi nhận từ nhiều năm trước và không phải là vấn đề mới phát sinh. Khu vực này vốn nằm trong vùng trũng thấp, chịu ảnh hưởng tự nhiên của thủy triều và mực nước biển dâng theo từng mùa, dẫn đến hiện tượng sụt lún nền đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thông tin tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 13/11, các khu vực có tốc độ lún trên 10 mm/năm thường nằm trên nền địa chất yếu, ngay cả khi không có tác động từ xây dựng, giao thông hay khai thác nước ngầm.

Cuối năm 2019, khu vực TPHCM tiếp tục có hiện tượng sụt lún bề mặt đất, khu vực bị sụt lún lớn nhất đo được là 31 mm.

Trong đó, diện tích vùng lún nhanh (>15 mm/năm) là 14.775 ha, diện tích vùng lún tương đối nhanh (10-15 mm/năm) là 22.331 ha, diện tích vùng lún trung bình (5-10 mm/năm) là 29.560 ha.

Theo khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) mới đây cho thấy, tình trạng sụt lún nền đất ở TPHCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 1 m.

tp-ld-1-109.jpg
Phạm Nguyễn
#đất lún #An Lạc #TPHCM #sụt lún #nứt tường #hạ tầng #biến dạng #sụt lún đất #địa chất yếu #nguy cơ mất an toàn #sụt lún nền #biến đổi khí hậu

