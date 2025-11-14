Cận cảnh mặt đất nhấp nhô, nhà cửa nứt toác ở TPHCM

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thông tin tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 13/11, các khu vực có tốc độ lún trên 10 mm/năm thường nằm trên nền địa chất yếu, ngay cả khi không có tác động từ xây dựng, giao thông hay khai thác nước ngầm.

Cuối năm 2019, khu vực TPHCM tiếp tục có hiện tượng sụt lún bề mặt đất, khu vực bị sụt lún lớn nhất đo được là 31 mm.

Trong đó, diện tích vùng lún nhanh (>15 mm/năm) là 14.775 ha, diện tích vùng lún tương đối nhanh (10-15 mm/năm) là 22.331 ha, diện tích vùng lún trung bình (5-10 mm/năm) là 29.560 ha.

Theo khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) mới đây cho thấy, tình trạng sụt lún nền đất ở TPHCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 1 m.