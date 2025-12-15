Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Siết giá vé xe khách cuối năm: Không niêm yết đủ, không cho xuất bến

Anh Trọng
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có kế hoạch đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm, trong đó yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp (DN) vận tải niêm yết công khai giá cước, không tăng giá vé xe khách tùy tiện.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp vận tải xe khách liên tỉnh và các bến xe, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị quản lý xây dựng phương án phục vụ chi tiết, trong đó có dự phòng xe tăng cường; bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khu vực bến; công khai đầy đủ thông tin chuyến lượt, giá vé và đường dây nóng.

Tổ chức bán vé sớm, chủ động ký hợp đồng vận chuyển với các trường đại học, khu công nghiệp để giảm tải trong những ngày cao điểm; chịu trách nhiệm kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, đặc biệt là điều kiện an toàn kỹ thuật, trang bị chữa cháy, giấy phép lái xe, lệnh điều động; xe không đủ điều kiện kiên quyết không cho xuất bến.

763-cat.jpg
Sở Xây dựng yêu cầu bến xe, DN vận tải công khai và không tăng giá vé tùy tiện. Ảnh: AT

Phòng bán vé tại các bến xe, DN vận tải phải niêm yết giá cước đầy đủ, nghiêm cấm tự ý tăng giá cước hoặc thu phụ phí trong dịp cao điểm cuối năm, trong đó có Tết Dương lịch, Tết âm lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các DN vận tải khách bằng xe buýt, taxi, xe liên tỉnh, xe hợp đồng và du lịch, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu, phải bố trí đủ phương tiện, tăng cường xe dự phòng, đồng thời tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; lái xe không được sử dụng rượu bia, chất kích thích; không chở quá số người quy định; không dừng đỗ, đón trả khách sai vị trí.

Với các đơn vị và DN xe tải và vận chuyển hàng hóa, Sở Xây dựng yêu cầu không đi vào các tuyến phố cấm, chở quá tải, để vật liệu không che chắn rơi vãi ra đường, gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, trong đó có Phòng CSGT tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chạy sai hành trình, đón trả khách không đúng nơi quy định, tranh giành khách, xe hợp đồng trá hình, chở quá tải, vi phạm tốc độ… Các điểm đón trả khách của xe kinh doanh vận tải, gây ùn ứ giao thông xung quanh bến xe, ga tàu; kiểm tra chặt chẽ việc phát và sử dụng phù hiệu xe tăng cường, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng phù hiệu để chạy sai quy định.

Anh Trọng
