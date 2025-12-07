Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý tình trạng rác dày đặc đường Vành đai 2, Vành đai 3

Anh Trọng
TPO - Liên quan đến tình trạng rác và phế thải đổ trộm dày đặc cản trở giao thông , gây ô nhiễm môi trường trên tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3 được báo chí phản ánh vừa qua, Chủ tịch TP Hà Nội vừa có chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, xử lý.

Trong công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, các phường sở tại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng rác và phế thải bị đổ trộm dày đặc trên tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3 gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập tổ công tác kiểm tra, làm rõ và sớm có báo cáo UBND thành phố.

tp-1.jpg
Rác thải ngập ngụa ở dải phân cách đường Vành đai 3 thời gian qua.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an, Sở Xây dựng lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện.

Ghi nhận của báo chí thời gian qua cho thấy, nhiều đoạn trên các tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội như Vành đai 2 và Vành đai 3 đang bị rác thải bủa vây. Tại taluy đường Vành đai 2, khu vực gần nút giao Bưởi - Lạc Long Quân, rác chất thành mảng, kèm theo vô số mảnh vỡ thủy tinh văng ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi lại.

Trên Vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển, dải phân cách cũng phủ kín rác thải xây dựng và rác sinh hoạt. Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển “Khu vực cấm đổ rác”, tình trạng xả trộm vẫn diễn ra công khai, gây mất mỹ quan đô thị và gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Anh Trọng
