Hà Nội: Xe đạp điện trong vành đai 1 đang ở giai đoạn trải nghiệm

TP - Khảo sát sau một tuần xe đạp điện được đưa vào hoạt động trên địa bàn Hà Nội cho thấy hành khách chủ yếu tiếp cận để trải nghiệm. Nhà đầu tư cho biết một số hạn chế của dịch vụ đang được điều chỉnh, hoàn thiện.

Ðưa 300 xe ra các tuyến phố

Ghi nhận tại một số trạm trong hai ngày qua - như khu vực Vườn hoa 19/8, ga Cầu Giấy thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội - cho thấy mỗi trạm bố trí khoảng 15-20 xe đạp điện. Vì là loại hình mới và không cần đạp nên thu hút nhiều người dân, đặc biệt là học sinh, đến cài ứng dụng và thử sử dụng.

Khác với xe đạp cơ (đưa vào hoạt động năm 2023) có thể thuê theo ngày hoặc tháng, hiện xe đạp điện chỉ có hai mức thời gian ngắn: 15 phút và 30 phút. Mức 15 phút có giá 10.000 đồng/lượt; mức 30 phút là 15.000 đồng/lượt.

“Với các gói thời gian này, xe đạp điện chỉ phù hợp cho người đi trải nghiệm, tham quan, dạo phố. Người đi làm, đi học thường cần thời gian sử dụng từ 4-6 giờ nên chưa đáp ứng được” - chị Nguyễn Thị Hoa, cư dân phố Lý Thường Kiệt, cho biết.

Ngoài ra, một số điểm trạm đặt trên vỉa hè hoặc khu đất trống ven đường gây bất tiện cho việc tiếp cận, thậm chí ảnh hưởng giao thông.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty TNGo - cho biết sau một tuần triển khai từ 20 xe ban đầu, đơn vị đã đưa 300 xe ra các tuyến phố phục vụ người dân.

Người dân trải nghiệm xe đạp điện tại khu vực Vườn hoa 19/8

Lãnh đạo TNGo thừa nhận dịch vụ đang ở giai đoạn trải nghiệm; các tính năng, tiện ích và ứng dụng vẫn trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị cho vận hành đồng bộ như hệ thống xe đạp cơ hiện nay.

“Từ nay đến cuối năm 2025, đơn vị sẽ đưa đủ 500 xe vào các trạm trong nội đô. Sang năm 2026, toàn bộ số xe còn lại sẽ được vận hành, ưu tiên bố trí dọc đường Vành đai 1” - ông Quân thông tin.

Theo ông, việc ưu tiên bố trí xe đạp điện dọc các tuyến vành đai - đặc biệt Vành đai 1 - nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khi Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng trong khu vực này từ 1/7/2026.

Ưu tiên bố trí trạm xe đạp điện dọc Vành đai 1

Về những bất cập hiện nay, ông Đỗ Bá Quân cho biết ứng dụng kết nối mới hỗ trợ hai gói 15 và 30 phút. “Thời gian tới, khi hệ thống xe và ứng dụng hoàn thiện, dịch vụ sẽ mở rộng các loại hình thuê theo giờ, ngày và tháng” - ông nói.

Liên quan điểm kết nối chưa thuận lợi, ông cho hay nhiều trạm đang đặt tạm, một số tuyến phố đang sửa chữa vỉa hè nên việc tiếp cận gặp khó khăn. Công tác này sẽ được khắc phục khi hệ thống trạm xe đạp điện công cộng được thành phố phê duyệt đồng bộ.

Trước đó, từ tháng 8/2023, TNGo đưa dịch vụ xe đạp cơ vào hoạt động tại Hà Nội. Giai đoạn thí điểm đầu triển khai 79 trạm với 1.000 xe, bố trí gần điểm dừng xe buýt, công viên, khu du lịch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận.