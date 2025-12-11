Vụ tai nạn làm 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Lái xe con dương tính với ma túy

TPO - Sau quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, tỉnh Lạng Sơn làm 4 người tử vong, kết quả ban đầu lái xe tô con Lại Quang Nhân dương tính với chất ma túy Amphetamine.

Ngày 11/12, tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Cục CSGT, Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại KM42+600 Quốc lộ 1 ngày 26/11/2025.

Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh thân nhân những người gặp nạn và phối hợp với Sở Y tế xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe.

Kết quả, lái xe ô tô con Lại Quang Nhân dương tính với chất ma túy Amphetamine; lái xe Phạm Văn Dũng vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng 35%; đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất, hệ thống biển báo đầy đủ, mặt đường nhựa thẳng, phẳng.

Vụ TNGT nghiêm trọng trên QL1 tỉnh Lạng Sơn làm 4 người tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân do Lại Quang Nhân điều khiển xe ô tô con BKS 19A- 483.13 tham gia giao thông không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; trong cơ thể có chất ma túy Amphetamine, đi không đúng làn đường nên đã xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô đầu kéo.

Hành vi của Lại Quang Nhân đã vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ năm 2024 và có dấu hiệu của tội phạm: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và khởi tố bị can, tạm giam đối với Lại Quang Nhân để điều tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của lái xe và chủ doanh nghiệp xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E - 000.77 kéo theo sơ mi rơ-mooc biển kiểm soát 98R - 013.92 (nếu có).

Đồng thời, lãnh đạo Cục CSGT và tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị các bên có liên quan đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tai nạn xảy ra như sơn, kẻ vẽ lại vạch kẻ đường, gờ tốc độ, hệ thống biển báo tốc độ; lắp đặt gương cầu lồi tại các điểm cong cua…

Cơ quan chức năng yêu cầu lắp thêm hệ thống cảnh báo, gương lồi và kẻ lại vạch đường trên tuyến quốc lộ 1 thuộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quốc Nam.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 48 phút ngày 26/11/2025, tại KM 42+ 600 quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô con biển kiểm soát 19A - 483.13 (trên xe chở 5 người) do Lại Quang Nhân (SN 1993), trú tại tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương, xã Thường Tín, Hà Nội điều khiển hướng Lạng Sơn - Hà Nội với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E - 000.77 kéo theo sơ mi rơ-mooc BKS 98R – 013.92 do Phạm Văn Dũng (SN 1981) trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh điều khiển theo hướng ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong tại chỗ gồm: Phùng Văn Kim, Thi Thị Lan, Nguyễn Đình Việt và Nguyễn Trần Hoài Sơn và 2 người bị thương là Lại Quang Nhân, Phùng Văn Hậu.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng cứu, cấp cứu người bị nạn, điều tiết giao thông và tiến hành công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

UBND tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu các gia đình có người bị nạn trong vụ TNGT với tổng số tiền 24 triệu đồng.